Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quilombo de Palmeiras lança catálogo musical interativo para salvar memória do Samba Chula

Álbum gravado no coração da Chapada Diamantina reúne mestres e nova geração em obra inédita

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:16

Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas
Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas Crédito: Divulgação

O grupo Mestres do Samba Chula do Corcovado lançou um álbum fonográfico e um catálogo musical interativo (songbook) que reúnem, pela primeira vez em formato digital, letras e partituras de 11 canções tradicionais da região. O projeto é da comunidade remanescente de quilombo de Corcovado, localizada no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, região central do estado , e a ação é um passo decisivo para a imortalização de sua memória musical.

A iniciativa faz parte do projeto "Catálogo e Pesquisa Musical Samba Chula e Reisados do Corcovado". O objetivo central é assegurar que o legado dos mestres e das novas gerações não se perca com o tempo, unindo o saber ancestral às ferramentas tecnológicas modernas.

Quilombo de Palmeiras lança catálogo musical interativo para salvar memória do Samba Chula

Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas por Divulgação
Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas por Divulgação
Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas por Divulgação
Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas por Divulgação
1 de 4
Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas por Divulgação

O catálogo foi desenvolvido em formato de flipbook (livro digital folheável) e apresenta uma estrutura interativa. Ao navegar pelas páginas, o leitor encontra as partituras das músicas e pode ouvi-las instantaneamente: basta apontar a câmera do celular para o QR Code posicionado no rodapé de cada página para ser direcionado ao canal Rede Quilombola no YouTube, onde as gravações estão hospedadas.

A versão digital completa do catálogo já pode ser acessada gratuitamente pelo link: https://online.fliphtml5.com/rykll/eqvt/. O material foi viabilizado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura.

O trabalho técnico foi coordenado pela produtora Milena Velloso, com supervisão do músico Ari Vinícius. Ele também foi o responsável pela curadoria das faixas, confecção das partituras, captação de áudio e pela regência dos ensaios, que ocorreram no barracão da própria comunidade. O registro abrange desde os mestres antigos até a segunda geração de músicos do Corcovado.

Embora o álbum e o catálogo digital já estejam disponíveis para consulta pública, os organizadores buscam agora novas parcerias para levar o projeto às salas de aula. O objetivo é viabilizar a impressão física do catálogo para distribuição gratuita nas escolas da rede pública de ensino de Palmeiras, integrando o Samba Chula e os Reisados ao currículo cultural dos estudantes locais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em quilombo

Líder denuncia falta de acesso à água tratada no Quilombo Pitanga dos Palmares

Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas começa nesta terça (26)

Professor quilombola baiano ganha prêmio nacional de R$ 80 mil por estudos na área climática

Justiça obriga Incra e União a apresentarem cronograma de titulação de 12 comunidades quilombolas na Bahia

Tags:

Cultura Chapada Diamantina Quilombola

Mais recentes

Imagem - Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo

Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo
Imagem - 'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo
Imagem - Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior