ANCESTRALIDADE

Quilombo de Palmeiras lança catálogo musical interativo para salvar memória do Samba Chula

Álbum gravado no coração da Chapada Diamantina reúne mestres e nova geração em obra inédita

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:16

Quilombo de Corcovado lança álbum e catálogo de reisados e sambas chulas Crédito: Divulgação

O grupo Mestres do Samba Chula do Corcovado lançou um álbum fonográfico e um catálogo musical interativo (songbook) que reúnem, pela primeira vez em formato digital, letras e partituras de 11 canções tradicionais da região. O projeto é da comunidade remanescente de quilombo de Corcovado, localizada no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, região central do estado , e a ação é um passo decisivo para a imortalização de sua memória musical.

A iniciativa faz parte do projeto "Catálogo e Pesquisa Musical Samba Chula e Reisados do Corcovado". O objetivo central é assegurar que o legado dos mestres e das novas gerações não se perca com o tempo, unindo o saber ancestral às ferramentas tecnológicas modernas.

O catálogo foi desenvolvido em formato de flipbook (livro digital folheável) e apresenta uma estrutura interativa. Ao navegar pelas páginas, o leitor encontra as partituras das músicas e pode ouvi-las instantaneamente: basta apontar a câmera do celular para o QR Code posicionado no rodapé de cada página para ser direcionado ao canal Rede Quilombola no YouTube, onde as gravações estão hospedadas.

A versão digital completa do catálogo já pode ser acessada gratuitamente pelo link: https://online.fliphtml5.com/rykll/eqvt/. O material foi viabilizado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura.

O trabalho técnico foi coordenado pela produtora Milena Velloso, com supervisão do músico Ari Vinícius. Ele também foi o responsável pela curadoria das faixas, confecção das partituras, captação de áudio e pela regência dos ensaios, que ocorreram no barracão da própria comunidade. O registro abrange desde os mestres antigos até a segunda geração de músicos do Corcovado.