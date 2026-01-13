VEJA CRONOLOGIA

O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em quilombo

Buscas entram no 10º dia em Bacabal, mobilizam Exército e voluntários, e seguem sem pistas concretas

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:35

Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, estão desaparecidos Crédito: Reprodução

As buscas por Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, completam dez dias nesta terça-feira (13) sem que as crianças tenham sido encontradas após desaparecerem no quilombo São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no interior do Maranhão. O caso mobiliza forças de segurança, Exército Brasileiro e moradores da região, mas ainda é cercado de incertezas.

As duas crianças desapareceram na tarde do domingo, 4 de janeiro, após saírem de casa para brincar acompanhadas do primo Anderson Kauan, de 8 anos. Ele também sumiu no mesmo dia, mas foi localizado com vida três dias depois, em uma área de mata a cerca de quatro quilômetros, em linha reta, do ponto onde havia sido visto pela última vez.

Primo foi encontrado com vida

Anderson foi achado por um carroceiro, sem roupas, demonstrando fraqueza. Segundo o relato, o menino pediu água, perguntou pelo pai e, ao ser questionado sobre os primos, disse apenas que eles estavam “mais à frente”. As equipes intensificaram as buscas na área indicada, mas Isabelle e Michael não foram localizados.

Após o resgate, Anderson foi encaminhado ao Hospital Geral de Bacabal, onde recebeu atendimento médico e psicológico. De acordo com o prefeito Roberto Costa (MDB-MA), a criança já retornou para casa e está com os pais. Até agora, não há informações oficiais sobre novos detalhes repassados por ele às autoridades.

Leia mais Três crianças saem para brincar e desaparecem em área quilombola

Objetos e roupas encontradas

Durante as buscas, equipes localizaram, na quinta-feira (8/1), o short e o chinelo usados por Anderson. Os itens estavam em um trecho de matagal próximo ao local onde o menino foi encontrado.

No domingo (11), voluntários envolvidos na operação encontraram outras peças de roupas infantis na mata. No entanto, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão informou que os objetos não pertencem a Isabelle nem a Michael.

Reforço nas buscas

A operação começou ainda no dia do desaparecimento e foi ampliada ao longo da semana. Atualmente, cerca de 200 agentes das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros atuam na região, com apoio de aproximadamente 100 voluntários.

Após solicitação da Prefeitura de Bacabal e do governo estadual, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar Ambiental passaram a integrar a força-tarefa. Ao todo, 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva e 15 policiais do Batalhão Ambiental reforçam as ações, que contam ainda com helicópteros, drones e cães farejadores.

O prefeito Roberto Costa afirmou que as buscas não serão interrompidas enquanto houver esperança de localizar as crianças.

Recompensa por informações

Desde sexta-feira (9/1), a prefeitura oferece uma recompensa de R$ 20 mil por informações que levem ao paradeiro de Isabelle e Michael. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito fez um apelo à população.

“Estou oferecendo recompensa de R$ 20 mil por qualquer informação que ajude a localizar Michael e Isabelle. Se você tem alguma pista, entre em contato conosco pelo telefone 181. Toda informação é valiosa”, afirmou.

Quem tiver informações também pode procurar diretamente a coordenação da força-tarefa montada em Bacabal.

Cronologia do caso

4 de janeiro – Anderson Kauan (8), Isabelle (6) e Michael (4) saem de casa para brincar e desaparecem; familiares iniciam as buscas.

5 de janeiro – Operação é montada com apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros; moradores se voluntariam.

6 de janeiro – Buscas são reforçadas com helicópteros, drones e cães farejadores.

7 de janeiro – Anderson é encontrado com vida por um carroceiro, sem roupas, em um matagal a cerca de 4 km de casa.

8 de janeiro – Short e chinelo de Anderson são localizados na mata.

9 de janeiro – Prefeitura anuncia recompensa de R$ 20 mil por informações.

10 de janeiro – Exército Brasileiro e Batalhão Ambiental reforçam a operação; cerca de 340 pessoas participam das buscas.

11 de janeiro – Voluntários encontram novas peças de roupas infantis.