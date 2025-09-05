Acesse sua conta
Líder denuncia falta de acesso à água tratada no Quilombo Pitanga dos Palmares

Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, afirmou que a comunidade sofre com a contaminação da água acessada na região

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 21:15

Jurandir Wellington Pacífico
Jurandir Wellington Pacífico Crédito: TV Alba

Durante a cerimônia de concessão da Comenda 2 de Julho para a pesquisadora Anna Luisa Beserra Santos, o líder quilombola Jurandir Wellington Pacífico, denunciou a falta do fornecimento de água tratada para o Quilombo de Pitanga de Palmares, localizado no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) afirmou que o recurso será oferecido para a região até o final deste ano.

Durante a sua fala no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quinta-feira (4), o filho da líder quilombola Mãe Bernadete, brutalmente assassinada em agosto de 2023, afirmou que, embora a área da barragem Joanes II esteja dentro do território do quilombo, os residentes não recebem água tratada. Segundo Jurandir, a água acessada por cerca de 612 famílias quilombolas apresentava contaminação, o que acarretou no desenvolvimento de diferentes doenças para parte expressiva dos membros da comunidade.

"A barragem chamada Joanes II, que todos vocês conhecem, abastece Simões Filho, Lauro de Feitas e parte de Salvador, e tem 56 anos. Vocês têm água tratada, mas Pitanga de Palmares, que é detentora da barragem, não tem", afirmou o líder.

Ainda em seu relato, Jurandir apontou que a contaminação da água tem sido resolvida pelo trabalho da homenageada pela Comenda, Anna Luisa Beserra Santos. "Uma solução genial, simples e inovadora que está salvando vidas. Eu quero dizer a você aqui, Ana, que antes de você chegar, 58% da comunidade quilombola de Caipora, em Pitanga de Palmares, tinha ameba e problemas de coceira na pele. Hoje o número caiu para 12% e você é a responsável disso", celebrou.

Em nota enviada ao CORREIO, a Embasa informou que o fornecimento hídrico na localidade do Caipora deve ser iniciado até o final do ano após finalização da construção de uma estação de tratamento. Veja na íntegra:

"Sobre o abastecimento na localidade do Caipora, onde está o Quilombo Pitanga dos Palmares, a Embasa informa que concluiu a implantação de seis quilômetros de rede distribuidora e perfurou um poço da captação em parceria com a CERB, e está na etapa final da construção de uma estação de tratamento simplificada, que deverá ser concluída até o final do ano. Enquanto o sistema de abastecimento não estiver em operação, o fornecimento de água ocorre de forma alternativa por meio de carro pipa."

