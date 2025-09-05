Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Cubana Sorvetes realiza15ª edição do 'Cubanito Amigo' em prol das OSID

Ação acontecerá no dia 27 de setembro e doará toda a renda arrecadada no dia para o Centro Educacional Santo Antônio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:49

A Cubana
A Cubana Crédito: Divulgação

Com o objetivo de celebrar o Dia Nacional do Sorvete – comemorado em 23 de setembro - e proporcionar um gesto de solidariedade, A Cubana Sorvetes realiza a sua 15ª edição do Cubanito Amigo. Criado em 2010, o projeto repassa a renda de um dia específico do Cubanito (bolinho da Cubana + 01 bola de sorvete) ou do sorvete de duas bolas para o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), um dos 21 núcleos atendidos pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Neste ano, a ação ocorrerá no dia 27 de setembro.

“O Cubanito Amigo é um projeto que une comemoração e solidariedade. Por meio dele, colaboramos com uma instituição séria, que preza pela educação das crianças e dos adolescentes que mais precisam. Por isso, a ação faz parte do nosso calendário anual”, diz Alexandre Bouzas, um dos sócios da A Cubana Sorvetes. Em 2024, a iniciativa bateu o recorde de arrecadação em comparação com as últimas edições do projeto, contabilizando mais de R$ 17 mil em doações à OSID. Ao todo, o Cubanito Amigo já contabilizou mais de R$ 100 mil em doações.

O público poderá participar e contribuir com a causa social consumindo os produtos em uma das cinco unidades, situadas no Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara.

Localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, o Centro Educacional Santo Antônio atende mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo educação infantil até o nono ano, além de acesso à arte-educação, inclusão digital, atividades esportivas, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material pedagógico gratuito em sala de aula.

Mais recentes

Imagem - Confira 5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia

Confira 5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia
Imagem - Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração

Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração
Imagem - Festival Bon Odori segue até este domingo (7), com vasta programação

Festival Bon Odori segue até este domingo (7), com vasta programação

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
01

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
02

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?
03

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?

Imagem - Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas
04

Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas