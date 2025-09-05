BOA AÇÃO

A Cubana Sorvetes realiza15ª edição do 'Cubanito Amigo' em prol das OSID

Ação acontecerá no dia 27 de setembro e doará toda a renda arrecadada no dia para o Centro Educacional Santo Antônio

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:49

A Cubana Crédito: Divulgação

Com o objetivo de celebrar o Dia Nacional do Sorvete – comemorado em 23 de setembro - e proporcionar um gesto de solidariedade, A Cubana Sorvetes realiza a sua 15ª edição do Cubanito Amigo. Criado em 2010, o projeto repassa a renda de um dia específico do Cubanito (bolinho da Cubana + 01 bola de sorvete) ou do sorvete de duas bolas para o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), um dos 21 núcleos atendidos pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Neste ano, a ação ocorrerá no dia 27 de setembro.

“O Cubanito Amigo é um projeto que une comemoração e solidariedade. Por meio dele, colaboramos com uma instituição séria, que preza pela educação das crianças e dos adolescentes que mais precisam. Por isso, a ação faz parte do nosso calendário anual”, diz Alexandre Bouzas, um dos sócios da A Cubana Sorvetes. Em 2024, a iniciativa bateu o recorde de arrecadação em comparação com as últimas edições do projeto, contabilizando mais de R$ 17 mil em doações à OSID. Ao todo, o Cubanito Amigo já contabilizou mais de R$ 100 mil em doações.

O público poderá participar e contribuir com a causa social consumindo os produtos em uma das cinco unidades, situadas no Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara.