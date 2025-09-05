Evento

Festival Bon Odori segue até este domingo (7), com vasta programação

Segundo a organização, a expectativa é entre 80 e 90 mil pessoas circulem pelo espaço durante os três dias do evento

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 21:57

Bon Odori segue até domingo com programação diversa Crédito: Gustavo Simas/Bruno Valentim/Divulgação

O Parque de Exposições se transforma em um pedaço do Japão para a 17ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador - Bon Odori, que segue até domingo (7). Segundo a organização, a expectativa é entre 80 e 90 mil pessoas circulem pelo espaço durante os três dias do evento.



Realizado pela Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), o evento conta com uma programação diversa voltada para públicos de todas as idades. Além de celebrar à cultura nipônica, a edição deste ano comemora os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão.

As atrações incluem oficinas culturais, concursos, jogos, apresentações musicais e de danças, artes marciais, além de workshops. O local também conta com mais de 20 restaurantes que ofertam itens tradicionais da culinária japonesa como sushi, tempurá, lámen, entre outros.

Um dos destaques do fim de semana é o concurso Miss Nikkey Bahia, voltado para as descendentes das terras nipônicas. Outro atrativo é o tradicional concurso de cosplays, que ocorre no domingo. O evento também recebe o dublador Guilherme Briggs, que já interpretou personagens como Buzz Lightyear (Toy Story), Optmus Prime (Transformers), Rei Julien (Madagascar).

Os cosplays também são uma das principais atrações do Bon Odori. Misturando-se entre as pessoas, eles chamam a atenção de quem passa pela feira e aproveita para tirar uma foto com seu personagem favorito. Uma delas foi Ingrid Araújo, 15 anos, que foi vestida como o personagem Tokito, do anime Demon Slayer.

Ingrid Araújo, 15 anos, foi vestida como o personagem Tokito, do anime Demon Slayer, acompanhada pelo pai Elivaldo Santos Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

“É a minha terceira vez aqui e eu sempre tento inovar com os meus cosplays. Eu amo esse evento, sempre me emociono e passo ano inteiro esperando para participar. Me preparei durante um ano e meio e fiquei até ontem organizando tudo. Eu acho incrível ver as pessoas querendo tirar fotos comigo, me deixa muito animada”, disse.

Ingrid foi acompanhada de seu pai Elivaldo Santos, 42, que comentou o sentimento em ver o sucesso da filha com o público. “É um prazer imenso estar aqui com ela e sempre posso, a acompanho no evento. Ano passado eu também vim fantasiado e é uma alegria vê-la fazendo as fotos”, afirmou.

O estudante Kauã Mota, 18, foi para o Parque de Exposições vestido como um dos personagens do anime Chainsaw Man. Em sua primeira vez no Bon Odori, ele conta que ficou até às 4h30 de sexta preparando a sua fantasia.

“O meu primo me incentivou a vir para cá. Eu demorei uns três dias para preparar essa roupa e usei papelão e jornal para fazer a cabeça do personagem. Essa era uma experiência que eu via na internet e sempre quis experimentar. Está sendo bem legal”, disse.

A feira conta com mais de 20 restaurantes que ofertam itens tradicionais da culinária japonesa Crédito: Gustavo Simas/Bruno Valentim/Divulgação

“Estou gostando muito do evento, é muito divertido e a comunidade é muito boa. Também é um ambiente ótimo para fazer amizades, conhecer pessoas, personagens e outros animes”, completou Ícaro Gabriel, 19, que se vestiu de Luffy, do anime One Piece.

Uma das coordenadoras da Anisa, Glauciane Sonehara destaca o papel do evento da difusão e preservação da cultura nipônica no Brasil.