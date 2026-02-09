PEQUENA GÊNIA

Baiana de 4 anos ganha medalha em competição internacional de matemática

Pietra Garcia já tinha quebrado recorde nacional após soletrar 32 palavras em um minuto

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:25

Pietra Garcia ganhou medalha de bronze em olimpíada internacional Crédito: Reprodução

A baiana Pietra Garcia, de 4 anos, voltou a ser destaque pela sua inteligência fora da curva. Depois de quebrar o recorde brasileiro ao soletrar 32 palavras em um minuto, a menina ganhou medalha de bronze em uma competição internacional de matemática.

O reconhecimento veio na Olimpíada Internacional Smeta, uma competição de alto nível que estimula o pensamento lógico, a criatividade e a paixão pela ciência e matemática. No Brasil, a olimpíada é representada pela Amplexo, instituição que reúne crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotação.

Amanda Garcia, mãe de Pietra Garcia, celebrou mais uma conquista da filha. "O resultado nos surpreendeu porque é uma olimpíada totalmente monitorada, que ela fez sozinha. Quando recebemos a notícia de que ela ficou com a medalha de bronze, fizemos uma festa. Ela só tem 4 anos e vibramos muito com todo esse conhecimento", disse.

O desenvolvimento de Pietra começou a chamar a atenção antes da criança completar 1 ano. Ela deu os primeiros passos aos nove e demonstrava uma capacidade de prestar atenção nas atividades por longos períodos. Com 1 ano e dois meses, ela já tinha memorizado todo o alfabeto em português e inglês, começando a ler nos idiomas poucos meses depois.

Em 2024, a menina quebrou o recorde brasileiro de soletração rápida de palavras, após soletrar 32 palavras em apenas um minuto. A conquista foi homologada pela instituição RankBrasil, que cataloga recordes nacionais.