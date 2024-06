QI ACIMA DE 100

Bahia possui 111 superdotados; entenda o que é a inteligência acima da média

Em 2022, a Mensa Brasil já havia identificado 62 pessoas superinteligentes no estado. Em dois anos, o aumento foi de 79% no número de superdotados. O estado aparece como o oitavo com mais superdotados. Em primeiro lugar está São Paulo, com 1.552 pessoas, seguido do Rio de Janeiro, com 376. São 3,5 mil no país, sendo que 25% deles têm menos de 18 anos.