QI AVANÇADO

Aprendeu a falar cedo? Veja 10 sinais de que seu filho pode ser superdotado

Crianças que apresentam habilidades inesperadas para a faixa etária devem ser acompanhadas por especialistas, como pediatras e neuropsicólogos. Os sinais da superdotação podem ser confundidos com condições médicas, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo.

“O que fugir do esperado para a idade, seja por habilidades a mais ou a menos, precisa ser acompanhado de fato. Os pais e os professores são os olhos dos médicos fora do consultório, então, os comportamentos das crianças precisam ser analisados e dito para os especialistas”, explica a pediatra Ana Patrícia Almeida.

A Associação Mensa Brasil, braço nacional da instituição que identifica e apoia pessoas com quociente de inteligência (QI) avançado, possui registros de 111 superdotados na Bahia. O estado aparece como o oitavo com mais superdotados. Em primeiro lugar está São Paulo, com 1.552 pessoas, seguido do Rio de Janeiro, com 376. São 3,5 mil superdotados no país, sendo que 25% deles têm menos de 18 anos.