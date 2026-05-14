FESTIVAL

Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador a partir de segunda (18)

Projeto internacional de celebração da ciência terá três dias de palestras na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:50

Pint of Science Crédito: Fotos: Caíque Fialho/Divulgação

Entre 18 e 20 de maio, Salvador receberá mais uma edição do festival internacional Pint of Science, iniciativa que transforma bares e restaurantes em pontos de encontro entre pesquisadores e o público. O evento gratuito será realizado na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho, das 19h às 22h, com debates sobre temas como prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ciência nas periferias e democratização da tecnologia.

Ao longo dos três dias, doze pesquisadores e pesquisadoras participarão de conversas abertas e acessíveis, aproximando a produção científica do cotidiano da população. Entre os convidados estão Alê Rodrigues, conhecido como “Afrofísico”, Joilda Nery e Fernanda Grassi. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar; o público precisa apenas comparecer ao local, onde será cobrado apenas o consumo individual.

A programação deste ano inclui um esquenta musical às 18h30, antecedendo os bate-papos, que começam sempre com um brinde à ciência. Na segunda-feira (18), se apresentam Viviane Silva e Paulo Victor Costa; na terça-feira (19), Gabriel Bispo; e, na quarta-feira (20), Peufran e os Ourives.

A Cervejaria Art Malte, sede do evento, passa a contar também com espaço kids, ampliando o acolhimento para pessoas com crianças. Os 100 primeiros participantes de cada noite receberão brindes, e o público ainda poderá participar de sorteios realizados ao final dos encontros.

Criado em 2013, em Londres, o Pint of Science surgiu por iniciativa de estudantes interessados em compartilhar pesquisas científicas em ambientes descontraídos. Desde então, o festival cresceu e, em 2026, reúne mais de 500 cidades em todo o mundo, incluindo 213 municípios brasileiros.

No Nordeste, o evento é realizado desde 2017, inicialmente sob coordenação do pesquisador Denis Soares, da UFBA, responsável também pela implantação do projeto em Salvador. Desde 2024, a coordenação geral na capital baiana está a cargo da cientista Valéria Borges, da Fiocruz Bahia. A região Nordeste registrou crescimento de 60% no número de cidades participantes, passando de 23 no ano passado para 37 em 2026.

SERVIÇO

Festival Internacional de Divulgação Científica – Pint of Science Salvador

18, 19 e 20 de maio de 2026

Das 19h às 22h

Atração musical às 18h30, seguida de mesa-redonda

Cervejaria Art Malte – Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho, Salvador

Entrada gratuita

Mais informações: Pint of Science Brasil

Programação – Pint of Science Salvador 2026

18/05 – “Ciência é realidade dentro da comunidade”

Moderadora: Dalila Brito (Fiocruz Bahia)

Painelistas: Joilda Nery (ISC/UFBA), Viviane Silva (CIDACS/Fiocruz Bahia) e Ellen Maria (PPgEFHC/UFBA/Coletivo Macabéa)

19/05 – “Ciência e tecnologia: democratizando saberes”

Moderadora: Taneska Cal (UFBA)

Painelistas: Katemari Rosa (UFBA), Cassio Pigozzo (UFBA) e Alê Rodrigues, o “Afrofísico” (UFBA)

20/05 – “PrEPare-se: Informações e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”

Moderadora: Theolis Barbosa (Fiocruz Bahia)