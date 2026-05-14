Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador a partir de segunda (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:50
Entre 18 e 20 de maio, Salvador receberá mais uma edição do festival internacional Pint of Science, iniciativa que transforma bares e restaurantes em pontos de encontro entre pesquisadores e o público. O evento gratuito será realizado na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho, das 19h às 22h, com debates sobre temas como prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ciência nas periferias e democratização da tecnologia.
Ao longo dos três dias, doze pesquisadores e pesquisadoras participarão de conversas abertas e acessíveis, aproximando a produção científica do cotidiano da população. Entre os convidados estão Alê Rodrigues, conhecido como “Afrofísico”, Joilda Nery e Fernanda Grassi. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar; o público precisa apenas comparecer ao local, onde será cobrado apenas o consumo individual.
A programação deste ano inclui um esquenta musical às 18h30, antecedendo os bate-papos, que começam sempre com um brinde à ciência. Na segunda-feira (18), se apresentam Viviane Silva e Paulo Victor Costa; na terça-feira (19), Gabriel Bispo; e, na quarta-feira (20), Peufran e os Ourives.
A Cervejaria Art Malte, sede do evento, passa a contar também com espaço kids, ampliando o acolhimento para pessoas com crianças. Os 100 primeiros participantes de cada noite receberão brindes, e o público ainda poderá participar de sorteios realizados ao final dos encontros.
Criado em 2013, em Londres, o Pint of Science surgiu por iniciativa de estudantes interessados em compartilhar pesquisas científicas em ambientes descontraídos. Desde então, o festival cresceu e, em 2026, reúne mais de 500 cidades em todo o mundo, incluindo 213 municípios brasileiros.
No Nordeste, o evento é realizado desde 2017, inicialmente sob coordenação do pesquisador Denis Soares, da UFBA, responsável também pela implantação do projeto em Salvador. Desde 2024, a coordenação geral na capital baiana está a cargo da cientista Valéria Borges, da Fiocruz Bahia. A região Nordeste registrou crescimento de 60% no número de cidades participantes, passando de 23 no ano passado para 37 em 2026.
SERVIÇO
Festival Internacional de Divulgação Científica – Pint of Science Salvador
18, 19 e 20 de maio de 2026
Das 19h às 22h
Atração musical às 18h30, seguida de mesa-redonda
Cervejaria Art Malte – Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho, Salvador
Entrada gratuita
Mais informações: Pint of Science Brasil
Programação – Pint of Science Salvador 2026
18/05 – “Ciência é realidade dentro da comunidade”
Moderadora: Dalila Brito (Fiocruz Bahia)
Painelistas: Joilda Nery (ISC/UFBA), Viviane Silva (CIDACS/Fiocruz Bahia) e Ellen Maria (PPgEFHC/UFBA/Coletivo Macabéa)
19/05 – “Ciência e tecnologia: democratizando saberes”
Moderadora: Taneska Cal (UFBA)
Painelistas: Katemari Rosa (UFBA), Cassio Pigozzo (UFBA) e Alê Rodrigues, o “Afrofísico” (UFBA)
20/05 – “PrEPare-se: Informações e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”
Moderadora: Theolis Barbosa (Fiocruz Bahia)
Painelistas: Fernanda Grassi (Fiocruz Bahia/EBMSP/Academia de Ciências da Bahia), Laio Magno (Fiocruz Bahia/UNEB/Academia de Ciências da Bahia) e Adijeane Oliveira de Jesus (EBMSB/HTLVida)