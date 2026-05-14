Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador a partir de segunda (18)

Projeto internacional de celebração da ciência terá três dias de palestras na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:50

Pint of Science
Pint of Science Crédito: Fotos: Caíque Fialho/Divulgação

Entre 18 e 20 de maio, Salvador receberá mais uma edição do festival internacional Pint of Science, iniciativa que transforma bares e restaurantes em pontos de encontro entre pesquisadores e o público. O evento gratuito será realizado na Cervejaria Art Malte, no Rio Vermelho, das 19h às 22h, com debates sobre temas como prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ciência nas periferias e democratização da tecnologia.

Ao longo dos três dias, doze pesquisadores e pesquisadoras participarão de conversas abertas e acessíveis, aproximando a produção científica do cotidiano da população. Entre os convidados estão Alê Rodrigues, conhecido como “Afrofísico”, Joilda Nery e Fernanda Grassi. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar; o público precisa apenas comparecer ao local, onde será cobrado apenas o consumo individual.

A programação deste ano inclui um esquenta musical às 18h30, antecedendo os bate-papos, que começam sempre com um brinde à ciência. Na segunda-feira (18), se apresentam Viviane Silva e Paulo Victor Costa; na terça-feira (19), Gabriel Bispo; e, na quarta-feira (20), Peufran e os Ourives.

A Cervejaria Art Malte, sede do evento, passa a contar também com espaço kids, ampliando o acolhimento para pessoas com crianças. Os 100 primeiros participantes de cada noite receberão brindes, e o público ainda poderá participar de sorteios realizados ao final dos encontros.

Criado em 2013, em Londres, o Pint of Science surgiu por iniciativa de estudantes interessados em compartilhar pesquisas científicas em ambientes descontraídos. Desde então, o festival cresceu e, em 2026, reúne mais de 500 cidades em todo o mundo, incluindo 213 municípios brasileiros.

No Nordeste, o evento é realizado desde 2017, inicialmente sob coordenação do pesquisador Denis Soares, da UFBA, responsável também pela implantação do projeto em Salvador. Desde 2024, a coordenação geral na capital baiana está a cargo da cientista Valéria Borges, da Fiocruz Bahia. A região Nordeste registrou crescimento de 60% no número de cidades participantes, passando de 23 no ano passado para 37 em 2026.

Leia mais

Imagem - Entregadores podem ter seguro de vida pago por aplicativos em Salvador; veja proposta

Entregadores podem ter seguro de vida pago por aplicativos em Salvador; veja proposta

Imagem - China com Axé: Ópera de Pequim apresenta espetáculo clássico do teatro musical chinês em Salvador

China com Axé: Ópera de Pequim apresenta espetáculo clássico do teatro musical chinês em Salvador

Imagem - Tradicional restaurante de frutos do mar de Salvador é alvo do MP-BA por irregularidades sanitárias e de segurança

Tradicional restaurante de frutos do mar de Salvador é alvo do MP-BA por irregularidades sanitárias e de segurança

SERVIÇO

Festival Internacional de Divulgação Científica – Pint of Science Salvador

18, 19 e 20 de maio de 2026

Das 19h às 22h

Atração musical às 18h30, seguida de mesa-redonda

Cervejaria Art Malte – Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho, Salvador

Entrada gratuita

Mais informações: Pint of Science Brasil

Programação – Pint of Science Salvador 2026

18/05 – “Ciência é realidade dentro da comunidade”

Moderadora: Dalila Brito (Fiocruz Bahia)

Painelistas: Joilda Nery (ISC/UFBA), Viviane Silva (CIDACS/Fiocruz Bahia) e Ellen Maria (PPgEFHC/UFBA/Coletivo Macabéa)

19/05 – “Ciência e tecnologia: democratizando saberes”

Moderadora: Taneska Cal (UFBA)

Painelistas: Katemari Rosa (UFBA), Cassio Pigozzo (UFBA) e Alê Rodrigues, o “Afrofísico” (UFBA)

20/05 – “PrEPare-se: Informações e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”

Moderadora: Theolis Barbosa (Fiocruz Bahia)

Painelistas: Fernanda Grassi (Fiocruz Bahia/EBMSP/Academia de Ciências da Bahia), Laio Magno (Fiocruz Bahia/UNEB/Academia de Ciências da Bahia) e Adijeane Oliveira de Jesus (EBMSB/HTLVida)

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - STF mantém decisão e obriga Planserv a custear tratamentos de alta complexidade fora da rede

STF mantém decisão e obriga Planserv a custear tratamentos de alta complexidade fora da rede
Imagem - Após decretar situação de emergência, cidade na Bahia anuncia realização do São João 2026

Após decretar situação de emergência, cidade na Bahia anuncia realização do São João 2026
Imagem - SUS passa a oferecer testagem genética para câncer de mama

SUS passa a oferecer testagem genética para câncer de mama