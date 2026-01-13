VIOLÊNCIA

Mulher espancada e abandonada em rodovia no Recôncavo morre após dias internada

Suspeito de cometer crime, ex-companheiro está preso

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:07

Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex Crédito: Reprodução

Uma mulher de 41 anos morreu após passar quase uma semana internada em consequência de um espancamento ocorrido no Recôncavo Baiano. Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de segunda-feira (12), no Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, onde estava internada desde o dia 5 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil, Vera Lúcia foi brutalmente agredida e encontrada inconsciente às margens da BA-001, no trecho entre os municípios de Nazaré e Vera Cruz. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a unidade de saúde, mas o quadro clínico evoluiu de forma desfavorável.

A polícia informou que o companheiro da vítima foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a TV Bahia, se trata de um homem chamado William, de 40 anos. Ele está custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, à disposição da Justiça.