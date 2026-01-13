Acesse sua conta
Mulher espancada e abandonada em rodovia no Recôncavo morre após dias internada

Suspeito de cometer crime, ex-companheiro está preso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:07

Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex
Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex Crédito: Reprodução

Uma mulher de 41 anos morreu após passar quase uma semana internada em consequência de um espancamento ocorrido no Recôncavo BaianoVera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de segunda-feira (12), no Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, onde estava internada desde o dia 5 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil, Vera Lúcia foi brutalmente agredida e encontrada inconsciente às margens da BA-001, no trecho entre os municípios de Nazaré e Vera Cruz. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a unidade de saúde, mas o quadro clínico evoluiu de forma desfavorável.

Mulher foi espancada e deixada em rodovia

Vera Lúcia tinha 41 anos por Reprodução
Suspeito foi identificado como William por Reprodução/TV Bahia
Vera Lúcia está internada após ser espancada na Bahia por Reprodução
Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex por Reprodução
1 de 4
Vera Lúcia tinha 41 anos por Reprodução

A polícia informou que o companheiro da vítima foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a TV Bahia, se trata de um homem chamado William, de 40 anos. Ele está custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, à disposição da Justiça.

Na época do crime, quando Vera Lúcia ainda estava internada, familiares relataram à imprensa que o principal suspeito seria o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura as circunstâncias, a autoria e a motivação do espancamento que resultou na morte da mulher.

Tags:

Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento

