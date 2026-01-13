POLÊMICA

Empresário é expulso da Smart Fit após expor que personal tinha que almoçar no chão do banheiro

Caso ganhou grande repercussão nas redes depois de vídeo de personal trainer sobre condições de trabalho e mobilizou internautas em apoio ao empresário e ao professor

Heider Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:15

Smart Fit expulsou profissional Crédito: Reprodução

O empresário Alan França, de Porto Velho, em Rondônia, teve sua história viralizada nas redes sociais após afirmar que foi expulso de uma unidade da Smart Fit na capital rondoniense depois de expor as condições de trabalho de um personal trainer.

A situação começou após a circulação de um vídeo em que o personal trainer Guilherme Feitosa explica os motivos que o levaram a encerrar seus atendimentos na academia. No registro, o profissional afirma que não existiam condições mínimas de trabalho no local e relata que era impedido de fazer suas refeições no mesmo ambiente onde estão os alunos e que não havia um espaço próprio para que ele ficasse, o que o teria levado a se alimentar dentro do banheiro da unidade.

O relato viralizou nas redes sociais e levantou uma série de questionamentos sobre as condições oferecidas aos profissionais que atuam na Smart Fit de Porto Velho. Ao ver a publicação, Alan França decidiu comentar em apoio ao personal trainer. Segundo ele, a manifestação foi uma forma de demonstrar solidariedade e de reforçar que a situação narrada pelo profissional era conhecida por alunos da unidade.

“Eu conheço a realidade de perto. Sou aluno dele e sei como os profissionais são tratados. Meu comentário foi um gesto de apoio e solidariedade”, afirmou o empresário.

Depois da manifestação, Alan diz que foi informado que não poderia mais frequentar a unidade, o que fez com que o caso ganhasse ainda mais repercussão. "Hoje fui surpreendido com uma notificação extrajudicial da Smart Fit, onde fui expulso da academia por expressar minha opinião em defesa de um profissional. Não é só sobre uma expulsão, é sobre dignidade humana e liberdade de expressão".

A partir desse momento, o episódio passou a ser amplamente discutido por internautas, que transformaram o assunto em um dos mais comentados na página local.

Entre as mensagens publicadas, muitos usuários demonstraram indignação com a situação. “Eu não conheço ninguém que tenha sido expulso de uma academia meu amigo. Ainda mais por motivos ideológicos. Você fez história. Claro que do lado certo! Parabéns!”, disse um internauta.

Outro escreveu “Foi-se o tempo da liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Demonstrar a indignação com a situação do professor? Jamais! Tô só esperando construir a nova Blue para sair de lá. Ridícula atitude da Smart”.

A perda de credibilidade da marca também foi citada nos comentários. “Inacreditável!!!! Eu tinha maior respeito pelas franquias da Smart Fit do Brasil todo, porém perdeu a minha credibilidade quando isso aconteceu. Não estava indo de graça e nem muito menos falando mal de ninguém estava apenas mostrando a situação do que quem trabalha lá passa”, publicou outro usuário.