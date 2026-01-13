BAHIA

Jovem de 19 anos é executado em campo de futebol

Ataque aconteceu durante partida amador em Itamaraju; autores fugiram após os disparos e polícia investiga motivação do crime.

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14:37

Momento que rapaz é baleado Crédito: Reprodução

Um crime brutal chocou os moradores do Extremo Sul da Bahia no último domingo (11). Um jovem de 19 anos, identificado como Kauan Santos Soares, foi executado a tiros enquanto participava de uma partida de futebol amador no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju. O ataque ocorreu diante de diversas testemunhas que acompanhavam o jogo, gerando pânico e correria no local.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava no campo quando foi surpreendida pelos disparos. O assassino se aproximou usando um capacete para dificultar a identificação. Apesar da presença de muitas pessoas no momento do crime, os executores conseguiram fugir logo após a ação. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, mas, ao chegarem no local, apenas constataram o óbito do jovem.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas. A Polícia Civil já iniciou as investigações e deve ouvir testemunhas e familiares nos próximos dias para tentar identificar os responsáveis pelo assassinato.