SUBÚRBIO

Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live

Sete foram presos após negociação policial

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:53

Material apreendido na ocorrência Crédito: Reprodução

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na libertação de duas pessoas mantidas reféns e na prisão de sete jovens, com idades entre 19 e 23 anos, na noite de segunda-feira (5), no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. Entre as vítimas estava uma adolescente de 16 anos, que não ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 19ª Companhia Independente (CIPM) e da Rondesp BTS intensificavam o policiamento na região quando receberam informações sobre a venda de drogas nas imediações. Durante as diligências, os agentes localizaram um grupo de suspeitos na Rua Nova Canaã que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu.

Na tentativa de escapar do cerco, sete homens invadiram uma residência e fizeram duas pessoas reféns. De acordo com a Polícia Civil, enquanto estavam no imóvel, os suspeitos obrigaram uma das vítimas, a adolescente, a realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Na live, eles exigiram a presença de jornalistas como condição para se entregarem.

A ocorrência mobilizou equipes especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conduziu a mediação. Após a negociação, os suspeitos se renderam e as vítimas foram libertadas em segurança, sendo acolhidas pelos policiais no local.

Na ação, os agentes apreenderam cerca de dois mil pinos de cocaína, 39 porções de maconha, 10 celulares, R$ 197 em dinheiro e materiais utilizados no fracionamento e na comercialização de entorpecentes.