Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bandidos invadem casa em Paripe, fazem adolescente de 16 anos refém e transmitem crime em live

Sete foram presos após negociação policial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:53

Material apreendido na ocorrência
Material apreendido na ocorrência Crédito: Reprodução

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na libertação de duas pessoas mantidas reféns e na prisão de sete jovens, com idades entre 19 e 23 anos, na noite de segunda-feira (5), no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. Entre as vítimas estava uma adolescente de 16 anos, que não ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 19ª Companhia Independente (CIPM) e da Rondesp BTS intensificavam o policiamento na região quando receberam informações sobre a venda de drogas nas imediações. Durante as diligências, os agentes localizaram um grupo de suspeitos na Rua Nova Canaã que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu.

Na tentativa de escapar do cerco, sete homens invadiram uma residência e fizeram duas pessoas reféns. De acordo com a Polícia Civil, enquanto estavam no imóvel, os suspeitos obrigaram uma das vítimas, a adolescente, a realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Na live, eles exigiram a presença de jornalistas como condição para se entregarem.

A ocorrência mobilizou equipes especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conduziu a mediação. Após a negociação, os suspeitos se renderam e as vítimas foram libertadas em segurança, sendo acolhidas pelos policiais no local.

Leia mais

Imagem - Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

Imagem - Quatro homens são presos após fazer família refém na Região Metropolitana

Quatro homens são presos após fazer família refém na Região Metropolitana

Imagem - Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho

Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho

Na ação, os agentes apreenderam cerca de dois mil pinos de cocaína, 39 porções de maconha, 10 celulares, R$ 197 em dinheiro e materiais utilizados no fracionamento e na comercialização de entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), onde todo o material apreendido foi apresentado.

Tags:

Crime Paripe

Mais recentes

Imagem - A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura

A doença silenciosa que muitas mulheres têm sem saber, demora anos para ser diagnosticada e não tem cura
Imagem - Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes

Shopping oferece descontos de até 80% para queimar estoque; confira lojas participantes
Imagem - Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo