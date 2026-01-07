PERSEGUIÇÃO EM SALVADOR

Preso quebra vidro de delegacia, foge e é recapturado em meio a tiroteio no Corredor da Vitória

Suspeito, que havia sido preso horas antes por roubo, mobilizou equipes da Polícia Civil e Militar após correr para área de mata; disparos foram ouvidos durante a recaptura

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:20

Criminoso é recapturado após fugir de delegacia Crédito: Redes Sociais

Uma tentativa de fuga do Complexo de Delegacias dos Barris mobilizou forças de segurança e assustou quem circulava pelo centro de Salvador na manhã desta quarta-feira (7). Um homem identificado como Davi Souza, que já estava em custódia na unidade, conseguiu escapar da área interna e provocou correria nas imediações do prédio policial.

De acordo com informações oficiais, o suspeito aproveitou um momento de movimentação para sair do complexo e correu em direção a uma área de mata próxima. Imediatamente, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram uma operação de busca. Durante a perseguição, testemunhas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, o que elevou o clima de tensão na região.

Davi Souza foi localizado e recapturado poucos minutos depois pelas equipes policiais. Ele foi conduzido de volta à delegacia sob forte esquema de segurança para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Ainda segundo a polícia, o homem havia sido preso na manhã de hoje após ser flagrado roubando um mercadinho. No momento da primeira abordagem, ele já havia demonstrado comportamento agressivo, sendo necessária a atuação de três policiais militares para contê-lo.