Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem

Vítimas voltavam de uma cachoeira e estavam molhadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:39

Tentativa de socorro termina em tragédia, e casal e criança morrem após descarga elétrica Crédito: Reprodução 

Um casal e o filho de 4 anos morreram eletrocutados na sexta-feira (9) na zona rural de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na Estrada Comandante Celso, no bairro do Silvado.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, identificada como Júlia Lyandy Chagas, aprendia a pilotar uma motocicleta quando caiu e entrou em contato com um fio de alta tensão que estava rompido, mas ainda energizado. Ela recebeu uma descarga elétrica no local.

O marido, João Victor Vargas Ormond Gomes, tentou ajudá-la e também foi atingido pela corrente elétrica. O filho do casal, Brian Vargas, de 4 anos, que estava próximo, correu em direção aos pais e acabou eletrocutado. As três vítimas morreram antes da chegada do socorro.

Testemunhas relataram que a família voltava de uma cachoeira e estava molhada, o que pode ter contribuído para a gravidade do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas só conseguiu realizar o atendimento após a concessionária responsável pela rede elétrica desligar a energia.

Moradores da região afirmam que já haviam solicitado reparos no fio de alta tensão rompido, sem retorno. A perícia esteve no local, e o caso é investigado pela 82ª Delegacia de Polícia, em Maricá.

Em nota, a Enel Rio informou que lamenta o ocorrido e que enviou equipes técnicas ao local assim que foi informada do acidente. A empresa disse ainda que apura as causas do caso e que está em contato com os familiares para prestar assistência.

Tragédia

