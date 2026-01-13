Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bispo Bruno Leonardo anuncia doação milionária para o Hospital Irmã Dulce

Valor arrecadado por meio de dízimos e ofertas foi destinado às Obras Sociais Irmã Dulce

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:22

Bruno Leonardo fez doação através do Ministério
Bruno Leonardo fez doação através do Ministério Crédito: Divulgação

O bispo Bruno Leonardo anunciou, no domingo (11), a doação de R$ 1 milhão às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). O recurso será destinado ao Hospital Irmã Dulce, em Salvador, instituição reconhecida nacionalmente pelo atendimento gratuito a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio foi feito durante a “Visita do Profeta”, evento religioso gratuito realizado na capital baiana que reuniu milhares de fiéis. Segundo o líder religioso, o valor doado é resultado de dízimos e ofertas arrecadados pelo ministério que ele conduz.

Bispo Bruno Leonardo

Bispo Bruno Leonardo por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo faz doação à Mansão do Caminho por Reprodução/Instagram
Bruno Leonardo cumprimentou pacientes da instituição por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Leonardo falou com fiéis por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Leonardo falou com fiéis por Reprodução/ Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo doou R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia por Reprodução/ Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo doou R$ 100 mil para bebê em UTUI por Reprodução/Instagram
Após ser citado em investigação da PF, Bispo Bruno Leonardo doa R$ 500 mil a instituição baiana por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo por Reprodução/Instagram
Bruno Leonardo desmente boatos de morte por Reprodução / Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo lota Parque em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Bruno Leonardo fará culto em Salvador por Divulgação
Evento com Bispo Bruno Leonardo atraiu multidão por Reprodução/Instagram
1 de 13
Bispo Bruno Leonardo por Divulgação

Em publicação nas redes sociais, Bruno Leonardo ressaltou que a iniciativa tem caráter social e ultrapassa diferenças religiosas. “O amor ao próximo está acima de qualquer religião”, escreveu. Ele também destacou a atuação histórica da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres no cuidado com a população mais vulnerável.

“O nosso Ministério doou R$ 1 milhão de reais às Obras Sociais Irmã Dulce, unindo fé e amor para fortalecer um trabalho que há décadas salva vidas e cuida de quem mais precisa”, afirmou. De acordo com o bispo, a contribuição só foi possível graças ao apoio dos fiéis. “Essa contribuição só foi possível graças a cada pessoa que acredita neste ministério, que semeia com fidelidade por meio dos dízimos e ofertas.”

As Obras Sociais Irmã Dulce administram o maior complexo hospitalar filantrópico do Norte e Nordeste, realizando milhões de atendimentos por ano em diversas especialidades médicas. A instituição depende de doações, convênios e parcerias para manter seus serviços, que são oferecidos de forma 100% gratuita.

Ao encerrar a mensagem, Bruno Leonardo destacou o impacto coletivo da ação solidária. “Juntos, seguimos transformando fé em ação e esperança em vida”, declarou, finalizando com a expressão “Glória a Deus”.

Com forte presença nas redes sociais, o bispo já anunciou outras iniciativas semelhantes. Recentemente, ele também informou a doação de R$ 2 milhões ao Hospital Santa Izabel, também localizado em Salvador.

Tags:

Bispo Bruno Leonardo

Mais recentes

Imagem - Padre de 103 anos morre logo após rezar Ave-Maria

Padre de 103 anos morre logo após rezar Ave-Maria
Imagem - Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem

Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem
Imagem - Dinheiro extra: governo libera pagamento retroativo de benefícios a servidores públicos

Dinheiro extra: governo libera pagamento retroativo de benefícios a servidores públicos

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?