SOLIDARIEDADE

Bispo Bruno Leonardo anuncia doação milionária para o Hospital Irmã Dulce

Valor arrecadado por meio de dízimos e ofertas foi destinado às Obras Sociais Irmã Dulce

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:22

Bruno Leonardo fez doação através do Ministério Crédito: Divulgação

O bispo Bruno Leonardo anunciou, no domingo (11), a doação de R$ 1 milhão às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). O recurso será destinado ao Hospital Irmã Dulce, em Salvador, instituição reconhecida nacionalmente pelo atendimento gratuito a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio foi feito durante a “Visita do Profeta”, evento religioso gratuito realizado na capital baiana que reuniu milhares de fiéis. Segundo o líder religioso, o valor doado é resultado de dízimos e ofertas arrecadados pelo ministério que ele conduz.

Bispo Bruno Leonardo 1 de 13

Em publicação nas redes sociais, Bruno Leonardo ressaltou que a iniciativa tem caráter social e ultrapassa diferenças religiosas. “O amor ao próximo está acima de qualquer religião”, escreveu. Ele também destacou a atuação histórica da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres no cuidado com a população mais vulnerável.

“O nosso Ministério doou R$ 1 milhão de reais às Obras Sociais Irmã Dulce, unindo fé e amor para fortalecer um trabalho que há décadas salva vidas e cuida de quem mais precisa”, afirmou. De acordo com o bispo, a contribuição só foi possível graças ao apoio dos fiéis. “Essa contribuição só foi possível graças a cada pessoa que acredita neste ministério, que semeia com fidelidade por meio dos dízimos e ofertas.”

As Obras Sociais Irmã Dulce administram o maior complexo hospitalar filantrópico do Norte e Nordeste, realizando milhões de atendimentos por ano em diversas especialidades médicas. A instituição depende de doações, convênios e parcerias para manter seus serviços, que são oferecidos de forma 100% gratuita.

Ao encerrar a mensagem, Bruno Leonardo destacou o impacto coletivo da ação solidária. “Juntos, seguimos transformando fé em ação e esperança em vida”, declarou, finalizando com a expressão “Glória a Deus”.