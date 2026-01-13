Acesse sua conta
Padre de 103 anos morre logo após rezar Ave-Maria

Considerado o missionário redentorista mais longevo do país, sacerdote faleceu na Tijuca

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:18

Padre José Luciano Jacques Penido
Padre José Luciano Jacques Penido Crédito: Reprodução

O padre José Luciano Jacques Penido, apontado como o missionário redentorista mais longevo do Brasil, morreu na noite de sexta-feira (9), aos 103 anos, no Rio de Janeiro. Ele vivia na Comunidade Santo Afonso, na Tijuca, onde faleceu por volta das 18h.

Com uma trajetória marcada pela dedicação integral à Congregação do Santíssimo Redentor, padre Penido acumulava 83 anos de vida religiosa e 78 anos de sacerdócio, todos dedicados à ordem.

A despedida ocorreu na manhã de domingo (11), em Juiz de Fora (MG). O velório, a missa de corpo presente e o sepultamento foram realizados na Capela Mortuária do Cemitério da Paróquia da Glória, reunindo sacerdotes, religiosos, autoridades e fiéis.

Durante o velório, o pároco da Paróquia Santo Afonso, no Rio de Janeiro, padre Sérgio Luiz e Silva, relatou que o religioso morreu “um minuto antes das 18h”, logo após rezar sua última Ave-Maria.

Além da atuação pastoral, padre José Luciano Penido deixou contribuição relevante na preservação da memória histórica ao fundar o Museu do Escravo, em Belo Vale (MG), sua cidade natal. Representantes do município e da instituição acompanharam a cerimônia de despedida.

O sepultamento ocorreu no Jardim da Ressurreição, cemitério redentorista da antiga Província do Rio, onde também estão enterrados outros missionários da congregação.

