Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vingança de facção: polícia prende três membros do PCC acusados de mandar matar ex-delegado-geral

Crime teria sido planejado desde 2019

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:27

Fernando Alberto, Manoel Alberto e Marcio Serapião foram presos
Fernando Alberto, Manoel Alberto e Marcio Serapião foram presos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (13), três homens apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) suspeitos de participação no assassinato do ex-delegado-geral da corporação Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros em setembro do ano passado, em Praia Grande, no litoral paulista.

A operação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em cidades como Jundiaí, Mongaguá, Praia Grande, Carapicuíba, Barueri, Mairinque e São Paulo. Segundo a polícia, os investigados atuaram de forma organizada, com divisão de tarefas no planejamento, na execução e no apoio logístico do crime.

Suspeitos foram presos acusados de mandar matar ex-delegado-geral

Manoel Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Manezinho ou Manoelzinho por Reprodução
Manoel Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Manezinho ou Manoelzinho por Reprodução
Marcio Serapião de Oliveira, conhecido como Velhote ou MC por Reprodução
Marcio Serapião de Oliveira, conhecido como Velhote ou MC por Reprodução
Fernando Alberto Teixeira, vulgo Azul ou Careca por Reprodução
1 de 5
Manoel Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Manezinho ou Manoelzinho por Reprodução

Entre os presos está Marcio Serapião de Oliveira, o Velhote ou MC, acusado de dar suporte estratégico, incluindo guarda de veículos e uso de imóveis de apoio. Ele foi detido na Zona Sul da capital após tentar fugir e teve documentos e dois celulares apreendidos. Também foi preso Fernando Alberto Teixeira, o Azul ou Careca, apontado como um dos responsáveis por articular o mando do assassinato; com ele, a polícia apreendeu dois celulares. O terceiro detido é Manoel Alberto Ribeiro Teixeira, o Manezinho ou Manoelzinho, investigado por atuar na logística e na fuga dos envolvidos. Ele foi preso em Mongaguá, onde uma arma de fogo foi apreendida.

As investigações reuniram provas como impressões digitais em veículos usados no crime, dados extraídos de celulares, movimentações financeiras suspeitas e a utilização de imóveis que teriam servido de apoio à ação criminosa. A polícia acredita que outros materiais ainda possam ser encontrados.

De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público em novembro, o assassinato foi ordenado pela “sintonia geral” do PCC como vingança pelo trabalho de Ruy Ferraz no combate à facção. O ex-delegado ingressou na Polícia Civil nos anos 1980, atuou por mais de quatro décadas em unidades estratégicas e, em 2006, liderou o indiciamento da cúpula do PCC, incluindo Marcos Camacho, o Marcola.

Um relatório policial aponta que a ordem para matar Ruy existia ao menos desde 2019. Uma carta manuscrita apreendida naquele ano menciona a “missão: delegado Ruy Ferraz Fontes” e cobra ações contra agentes públicos.

Leia mais

Imagem - Sem proteção: ex-delegados-chefes da Bahia não têm escolta policial

Sem proteção: ex-delegados-chefes da Bahia não têm escolta policial

Imagem - Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado

Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado

Imagem - Inimigo do PCC: ex-delegado morto em São Paulo foi jurado de morte por facção

Inimigo do PCC: ex-delegado morto em São Paulo foi jurado de morte por facção

No total, oito pessoas foram denunciadas pelo MP por integrar organização criminosa armada, homicídio qualificado consumado e tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e favorecimento pessoal. Advogados de dois denunciados negaram envolvimento; a defesa dos demais não foi localizada.

O Ministério Público afirma que o crime foi precedido por planejamento minucioso, com monitoramento da rotina da vítima, carros de fuga, imóveis de apoio e desligamento de câmeras de segurança. Para o MP, a motivação foi torpe, por se tratar de retaliação de uma facção criminosa, e novas diligências seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.

Mais recentes

Imagem - O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em quilombo

O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em quilombo
Imagem - Padre de 103 anos morre logo após rezar Ave-Maria

Padre de 103 anos morre logo após rezar Ave-Maria
Imagem - Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem

Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem

MAIS LIDAS

Imagem - Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração
01

Cardiologista revela os 4 alimentos que devem ser mantidos congelados e que são os melhores para o coração

Imagem - Empresário é expulso da Smart Fit após expor que personal tinha que almoçar no chão do banheiro
02

Empresário é expulso da Smart Fit após expor que personal tinha que almoçar no chão do banheiro

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
04

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro