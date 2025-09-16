Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inimigo do PCC: ex-delegado morto em São Paulo foi jurado de morte por facção

Ruy Ferraz Fontes virou alvo do grupo após transferir lideranças de presídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:31

Ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi jurado pelo PCC  Crédito: Reprodução

Executado a tiros em uma ação chocou o país, Ruy Ferraz Fontes, que ocupou o cargo de delegado-geral da Polícia Civil (PC) de São Paulo de 2019 a 2022, foi jurado de morte pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Ruy virou alvo do grupo criminoso no primeiro ano de comando na PC, quando ordenou a transferências de integrantes da facção para o sistema federal.

Na época, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outros 15 líderes do PCC estavam em um presídio em Presidente Venceslau (SP) e. desde então, Marcola nunca mais voltou para o sistema penal estadual. A decisão colocou o nome de Ruy no topo da lista dos inimigos do PCC, já que dificultou a atuação do traficante no comando das ações do grupo em Sâo Paulo e em todo o Brasil. Tanto é que uma ordem para matar Ruy foi dada pela alta cúpula do grupo criminoso.

Execução aconteceu em Praia Grande

Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
1 de 4
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução

O ‘juramento de morte’ foi denunciado pelo MP-SP em agosto de 2019. Além do ex-delegado, outros dois nomes eram alvos da ordem de execução. Não foi em 2019, no entanto, que o nome de Fontes foi conhecido pelo grupo criminoso. No início dos anos 2000, os traficantes do PCC foram indiciados pela equipe do delegado. Apesar da denúncia em 2019, ainda não há indícios que apontem a ligação da facção com a morte de Ruy. 

Antes de ser delegado geral, Ruy fez parte de divisões especializadas no combate ao crime organizado. Por isso, acumulou passagens no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ele é formado em Direito.

Leia mais

Imagem - Ex-delegado geral de São Paulo é fuzilado após perseguição em trânsito

Ex-delegado geral de São Paulo é fuzilado após perseguição em trânsito

Mais recentes

Imagem - Cuspe e ofensas: o que se sabe sobre ataque à filha de Fachin em universidade

Cuspe e ofensas: o que se sabe sobre ataque à filha de Fachin em universidade
Imagem - Vídeo: motorista abandona caminhão em movimento para fazer 'dancinha' em rodovia

Vídeo: motorista abandona caminhão em movimento para fazer 'dancinha' em rodovia
Imagem - Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
01

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA
03

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais