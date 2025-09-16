PARANÁ

Cuspe e ofensas: o que se sabe sobre ataque à filha de Fachin em universidade

Melina Fachin foi alvo de cusparada e xingamentos no campus da UFPR. OAB repudiou o episódio e universidade avalia providências

Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:31

Melina Fachin Crédito: Reprodução

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) deve discutir nesta terça-feira (16/9) as agressões sofridas pela professora Melina Fachin, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O episódio, ocorrido na última sexta-feira (12/9) dentro do campus da instituição, será avaliado em reunião do Conselho de Planejamento e Administração (Coplad).