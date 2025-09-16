75 ANOS

Veja quem são os próximos ministros do STF que vão se aposentar pela idade

Próximo presidente vai nomear três novos ministros

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:22

STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF), composto por 11 ministros, só deve registrar a próxima mudança em sua composição em 2028. O calendário acompanha a aposentadoria compulsória, prevista para quando o magistrado completa 75 anos.

A regra da aposentadoria aos 75 anos foi consolidada em 2013, quando o plenário do STF validou dispositivo da lei complementar que uniformizou o teto etário da magistratura. Até 2015, o limite era de 70 anos. A mudança ocorreu após a aprovação da chamada PEC da Bengala, que ampliou em cinco anos o prazo de permanência dos ministros.

O ministro Luiz Fux, atualmente com 72 anos, será o primeiro a deixar a Corte, em abril de 2028. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011. Na sequência, está prevista a aposentadoria da ministra Cármen Lúcia, em abril de 2029. Única mulher entre os atuais integrantes, ela foi indicada em 2006 por Luiz Inácio Lula da Silva. O decano Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2002, chegará ao limite de idade em dezembro de 2030. Os substitutos dos três devem ser escolhidos pelo presidente que vencer a eleição de 2026.

Veja a ordem das aposentadorias: