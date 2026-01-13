CEARÁ

Servidor é exonerado ao ser flagrado fazendo sexo em carro de prefeitura

Vídeo gravado por moradora circulou nas redes sociais e levou à exoneração de funcionário

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:09

Cena sexual foi filmada Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará, decidiu exonerar um servidor público após a circulação de um vídeo que mostra um ato sexual dentro de um carro oficial da Secretaria de Educação. As imagens foram registradas no domingo (12), em Sobral, município localizado a cerca de 95 quilômetros da cidade de origem do veículo.

De acordo com as informações apuradas, o servidor utilizou o automóvel da administração municipal para se deslocar até Sobral, onde estacionou em uma rua com fluxo de pessoas e próxima a diversas residências. Uma moradora flagrou a cena, gravou o momento e divulgou o vídeo nas redes sociais, manifestando indignação com a situação.

“Aqui é tudo mãe de família, pai de família. Olha aí o absurdo, fazendo sexo dentro do carro e a população passando. Olha a falta de vergonha”, afirmou a mulher na gravação, que rapidamente se espalhou por cidades do interior cearense e chegou ao conhecimento da gestão municipal.

Em nota oficial, a Prefeitura de Guaraciaba do Norte informou que não aceita esse tipo de comportamento e anunciou a exoneração do servidor. “Repudia e não tolera condutas dessa natureza, especialmente quando envolvem patrimônio público e desrespeito ao espaço coletivo”, declarou a administração. O comunicado acrescenta ainda que “o município seguirá colaborando com as autoridades competentes para o total esclarecimento do caso”.