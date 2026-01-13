Acesse sua conta
Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Crime ocorreu na Cidade Olímpica, em São Luís, durante uma entrega

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:36

Eryk Ryan Rego Sousa
Eryk Ryan Rego Sousa Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de um jovem de 20 anos ocorrida na noite deste domingo (11), em São Luís. O caso é tratado como homicídio e está sob responsabilidade da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP).

A vítima, identificada como Eryk Ryan Rego Sousa, foi encontrada sem vida no bairro Cidade Olímpica, na capital maranhense. Segundo a polícia, o jovem apresentava ferimentos provocados por objetos contundentes, o que indica que ele foi agredido a pedradas.

Eryk trabalhava como entregador de pizza e estava em serviço no momento do crime. De acordo com as informações apuradas, ele havia saído de moto para realizar uma entrega quando foi atacado. Este era o primeiro dia de trabalho do jovem na função.

No local onde o corpo foi encontrado, a motocicleta utilizada por Eryk para as entregas também foi localizada. Equipes da Polícia Civil estiveram na área para realizar os primeiros levantamentos e coletar informações que possam ajudar na elucidação do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências iniciais já foram realizadas e que os dados obtidos irão subsidiar o inquérito policial, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A empresa para a qual o jovem trabalhava não comentou o episódio.

