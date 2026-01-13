Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:36
A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de um jovem de 20 anos ocorrida na noite deste domingo (11), em São Luís. O caso é tratado como homicídio e está sob responsabilidade da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP).
A vítima, identificada como Eryk Ryan Rego Sousa, foi encontrada sem vida no bairro Cidade Olímpica, na capital maranhense. Segundo a polícia, o jovem apresentava ferimentos provocados por objetos contundentes, o que indica que ele foi agredido a pedradas.
Jovem entregador foi morto a pedradas
Eryk trabalhava como entregador de pizza e estava em serviço no momento do crime. De acordo com as informações apuradas, ele havia saído de moto para realizar uma entrega quando foi atacado. Este era o primeiro dia de trabalho do jovem na função.
No local onde o corpo foi encontrado, a motocicleta utilizada por Eryk para as entregas também foi localizada. Equipes da Polícia Civil estiveram na área para realizar os primeiros levantamentos e coletar informações que possam ajudar na elucidação do caso.
Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências iniciais já foram realizadas e que os dados obtidos irão subsidiar o inquérito policial, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. A motivação do crime ainda é desconhecida.
A empresa para a qual o jovem trabalhava não comentou o episódio.