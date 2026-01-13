TECNOLOGIA

Órgão do governo barra novos termos do WhatsApp e abre inquérito contra a Meta

Cade apura se mudanças impostas pela big tech podem excluir concorrentes e favorecer sua própria IA

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:20

WhatsApp Crédito: Shutterstock

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu suspender, de forma preventiva, a aplicação dos Novos Termos do WhatsApp enquanto analisa indícios de possíveis infrações à ordem econômica. A medida ocorre após a abertura de um inquérito administrativo, instaurado nesta segunda-feira, pela Superintendência-Geral do órgão, que mira empresas do grupo Meta, controlador de plataformas como Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp.

Segundo o Cade, a apuração busca esclarecer se as alterações contratuais impostas pela Meta podem configurar abuso de posição dominante, ao estabelecer regras para o acesso e a oferta de tecnologias de inteligência artificial (IA) por provedores que atuam dentro do WhatsApp. A preocupação central é com eventuais práticas anticoncorrenciais de caráter excludente.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

Em nota, o Conselho afirmou que a suspensão dos novos termos é necessária até que seja possível avaliar "corretamente todos os indícios de infração à ordem econômica identificados". Ainda de acordo com o órgão, "o objetivo é preservar as atuais condições de concorrência e garantir a efetividade da investigação".

Os técnicos do Cade analisam se as mudanças contratuais "têm o potencial de fechar mercados, excluir concorrentes e favorecer indevidamente a ferramenta de inteligência artificial proprietária da Meta, que poderia se tornar a única opção disponível aos usuários da plataforma".

Com a instauração do inquérito, o Cade passará a coletar informações junto a agentes do mercado para aprofundar a análise. Ao final do procedimento, o órgão poderá optar pela abertura de um processo administrativo ou pelo arquivamento do caso.

A investigação teve início a partir de uma representação apresentada por startups que desenvolvem chatbots baseados em IA. Procurada, a Meta afirmou que as acusações são "fundamentalmente equivocadas".