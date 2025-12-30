WhatsApp vai parar de funcionar em celulares iPhone, Samsung, LG e Motorola em 2026; veja a lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:25
Os donos de alguns celulares terão dificuldade para se comunicar através do WhatsApp a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso porque o sistema de troca de mensagens instantânea, um dos mais utilizados no mundo, deixará de ser compatível com diversos modelos de telefones.
A mudança ocorre porque os aparelhos deixarão de atender a requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, cujas atualizações buscam otimizar a segurança, o desempenho e a capacidade de incorporar novas funcionalidades.
Veja os celulares que ficarão sem WhatsaApp em 2026
A medida vai afetar milhões de usuários. A decisão atinge principalmente smartphones mais antigos de marcas líderes, como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC, obrigando seus proprietários a considerar alternativas caso queiram continuar usando o serviço.
As atualizações exigem versões mais recentes de sistemas operacionais, como Android ou iOS, o que representa uma barreira para os modelos antigos.
A maioria desses dispositivos foi lançada há mais de uma década e, por isso, já não recebe as atualizações de software necessárias de seus fabricantes para se adaptar às exigências atuais do aplicativo. Essa incompatibilidade é o principal motivo do encerramento do suporte.