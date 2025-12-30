Acesse sua conta
WhatsApp vai parar de funcionar em celulares iPhone, Samsung, LG e Motorola em 2026; veja a lista

Alguns celulares não poderão utilizar o WhatsApp a partir de 1º de janeiro de 2026

  Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:25

iPhone
iPhone Crédito: Shutterstock

Os donos de alguns celulares terão dificuldade para se comunicar através do WhatsApp a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso porque o sistema de troca de mensagens instantânea, um dos mais utilizados no mundo, deixará de ser compatível com diversos modelos de telefones.

A mudança ocorre porque os aparelhos deixarão de atender a requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, cujas atualizações buscam otimizar a segurança, o desempenho e a capacidade de incorporar novas funcionalidades.

Veja os celulares que ficarão sem WhatsaApp em 2026

No caso da Apple, os modelos afetados incluem o iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, mas não só. por Shutterstock
Também estão na lista os iPhone 6 e iPhone 6 Plus. por Shutterstock
A linha Samsung também terá vários de fora, como o Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5 por Freepik
Além do Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2 por Shutterstock
Os usuários da LG também deverão verificar seus aparelhos (Imagem: dednuel images | Shutterstock) por Imagem: dednuel images | Shutterstock
Da LG ficam sem suporte os modelos Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II por Shutterstock
Motorola Moto G e Moto E (1ª geração) serão afetados por Freepik
Os Sony Xperia Z2 e Z3 também perdem suporte por Freepik
Assim como vários da linha Huawei, como Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2 por Shutterstock
Mini celulares são armas nas mãos do crime organizado por Reprodução
Além disso, diversos modelos antigos da HTC completam esse grupo de dispositivos que perderão a compatibilidade com o WhatsApp.  por Shutterstock
A maioria desses aparelhos chegou ao mercado há mais de dez anos. por Shutterstock
 WhatsApp enfatiza a importância de realizar uma cópia de segurança de todas as conversas e arquivos multimídia antes da data-limite estabelecida por Shutterstock
Essa precaução facilitará a migração das informações para um novo dispositivo por Shutterstock
Garante que o histórico de conversas e os conteúdos compartilhados sejam preservados integralmente ao trocar de telefone por Shutterstock
Essa ação preventiva é fundamental para os usuários que desejam manter seu histórico de mensagens por Shutterstock
A Meta, assegura que notificou os usuários afetados diretamente dentro do aplicativo com vários meses de antecedência em relação à data-limite de 1º de janeiro de 2026 por Reprodução
Meta diz que ofereceu tempo suficiente para que tomem as medidas pertinentes por Shutterstock
A medida vai afetar milhões de usuários. A decisão atinge principalmente smartphones mais antigos de marcas líderes, como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC, obrigando seus proprietários a considerar alternativas caso queiram continuar usando o serviço.

As atualizações exigem versões mais recentes de sistemas operacionais, como Android ou iOS, o que representa uma barreira para os modelos antigos.

A maioria desses dispositivos foi lançada há mais de uma década e, por isso, já não recebe as atualizações de software necessárias de seus fabricantes para se adaptar às exigências atuais do aplicativo. Essa incompatibilidade é o principal motivo do encerramento do suporte.

