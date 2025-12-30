FORA DO AR

WhatsApp vai parar de funcionar em celulares iPhone, Samsung, LG e Motorola em 2026; veja a lista

Alguns celulares não poderão utilizar o WhatsApp a partir de 1º de janeiro de 2026

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:25

iPhone Crédito: Shutterstock

Os donos de alguns celulares terão dificuldade para se comunicar através do WhatsApp a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso porque o sistema de troca de mensagens instantânea, um dos mais utilizados no mundo, deixará de ser compatível com diversos modelos de telefones.

A mudança ocorre porque os aparelhos deixarão de atender a requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, cujas atualizações buscam otimizar a segurança, o desempenho e a capacidade de incorporar novas funcionalidades.

A medida vai afetar milhões de usuários. A decisão atinge principalmente smartphones mais antigos de marcas líderes, como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC, obrigando seus proprietários a considerar alternativas caso queiram continuar usando o serviço.

As atualizações exigem versões mais recentes de sistemas operacionais, como Android ou iOS, o que representa uma barreira para os modelos antigos.