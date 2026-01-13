LUTO

Quem era o empresário herdeiro de grupo com atuação na Bahia que morreu aos 45 anos

Membro de família tradicional do setor imobiliário, ele deixa esposa e três filhos

Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:53

Otto Baumgart Crédito: Reprodução

O empresário Otto Baumgart morreu no último domingo (11), aos 45 anos, em São Paulo. Integrante de uma das famílias mais tradicionais do setor imobiliário e comercial da capital paulista, ele lutava contra um câncer.

A morte foi confirmada pela esposa, Paloma Baumgart, que usou as redes sociais para prestar homenagens e divulgar as informações sobre as cerimônias de despedida.

Empresário Otto Baumgart morreu aos 45 anos 1 de 8

Otto ocupava posição estratégica no Grupo Baumgart, conglomerado responsável por empreendimentos emblemáticos como o Shopping Center Norte e o Lar Center. Ele atuava como conselheiro de administração e integrava os comitês de Pessoas e Cultura, Governança e Finanças, Auditoria e Riscos.

Formado em Administração de Empresas, com especialização pela Harvard Business School, o empresário era reconhecido pela visão técnica e pela contribuição direta nos processos de modernização e crescimento dos negócios da família.

O velório está marcado para esta terça-feira (13), no Funeral Morumbi, na Zona Sul da capital. Após a cerimônia, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Redentor, na Zona Oeste de São Paulo.

Otto Baumgart deixa a esposa, Paloma, e três filhos. Amigos e parceiros de negócios manifestaram pesar nas redes sociais, ressaltando sua postura ética, a dedicação à família e o comprometimento profissional.