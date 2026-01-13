Quem era o empresário herdeiro de grupo com atuação na Bahia que morreu aos 45 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:53
O empresário Otto Baumgart morreu no último domingo (11), aos 45 anos, em São Paulo. Integrante de uma das famílias mais tradicionais do setor imobiliário e comercial da capital paulista, ele lutava contra um câncer.
A morte foi confirmada pela esposa, Paloma Baumgart, que usou as redes sociais para prestar homenagens e divulgar as informações sobre as cerimônias de despedida.
Empresário Otto Baumgart morreu aos 45 anos
Otto ocupava posição estratégica no Grupo Baumgart, conglomerado responsável por empreendimentos emblemáticos como o Shopping Center Norte e o Lar Center. Ele atuava como conselheiro de administração e integrava os comitês de Pessoas e Cultura, Governança e Finanças, Auditoria e Riscos.
Formado em Administração de Empresas, com especialização pela Harvard Business School, o empresário era reconhecido pela visão técnica e pela contribuição direta nos processos de modernização e crescimento dos negócios da família.
O velório está marcado para esta terça-feira (13), no Funeral Morumbi, na Zona Sul da capital. Após a cerimônia, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Redentor, na Zona Oeste de São Paulo.
Otto Baumgart deixa a esposa, Paloma, e três filhos. Amigos e parceiros de negócios manifestaram pesar nas redes sociais, ressaltando sua postura ética, a dedicação à família e o comprometimento profissional.
O Grupo Baumgart, conhecido em São Paulo por ativos como o Shopping Center Norte e a Vedacit, também mantém forte atuação na Bahia. No estado, o conglomerado é responsável pelas Fazendas Reunidas Baumgart, um complexo agropecuário localizado em Luís Eduardo Magalhães que ocupa mais de 8 mil hectares e atua em larga escala na criação de gado - com raças como Nelore, Angus, Brangus e Charolês- além da produção de grãos. Considerado um dos maiores empreendimentos do setor agropecuário baiano, o grupo tem foco em sustentabilidade, tecnologia e manejo de alta performance. A Vedacit, outra empresa ligada ao grupo, conta atualmente com três fábricas: uma na Zona Norte da capital paulista, outra em Salvador (BA) e a terceira em Itatiba, no interior de São Paulo.