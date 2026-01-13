Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era o empresário herdeiro de grupo com atuação na Bahia que morreu aos 45 anos

Membro de família tradicional do setor imobiliário, ele deixa esposa e três filhos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:53

Otto Baumgart
Otto Baumgart Crédito: Reprodução

O empresário Otto Baumgart morreu no último domingo (11), aos 45 anos, em São Paulo. Integrante de uma das famílias mais tradicionais do setor imobiliário e comercial da capital paulista, ele lutava contra um câncer.

A morte foi confirmada pela esposa, Paloma Baumgart, que usou as redes sociais para prestar homenagens e divulgar as informações sobre as cerimônias de despedida.

Empresário Otto Baumgart morreu aos 45 anos

Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
Otto Baumgart por Reprodução
1 de 8
Otto Baumgart por Reprodução

Otto ocupava posição estratégica no Grupo Baumgart, conglomerado responsável por empreendimentos emblemáticos como o Shopping Center Norte e o Lar Center. Ele atuava como conselheiro de administração e integrava os comitês de Pessoas e Cultura, Governança e Finanças, Auditoria e Riscos.

Formado em Administração de Empresas, com especialização pela Harvard Business School, o empresário era reconhecido pela visão técnica e pela contribuição direta nos processos de modernização e crescimento dos negócios da família.

O velório está marcado para esta terça-feira (13), no Funeral Morumbi, na Zona Sul da capital. Após a cerimônia, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Redentor, na Zona Oeste de São Paulo.

Otto Baumgart deixa a esposa, Paloma, e três filhos. Amigos e parceiros de negócios manifestaram pesar nas redes sociais, ressaltando sua postura ética, a dedicação à família e o comprometimento profissional.

O Grupo Baumgart, conhecido em São Paulo por ativos como o Shopping Center Norte e a Vedacit, também mantém forte atuação na Bahia. No estado, o conglomerado é responsável pelas Fazendas Reunidas Baumgart, um complexo agropecuário localizado em Luís Eduardo Magalhães que ocupa mais de 8 mil hectares e atua em larga escala na criação de gado - com raças como Nelore, Angus, Brangus e Charolês- além da produção de grãos. Considerado um dos maiores empreendimentos do setor agropecuário baiano, o grupo tem foco em sustentabilidade, tecnologia e manejo de alta performance. A Vedacit, outra empresa ligada ao grupo, conta atualmente com três fábricas: uma na Zona Norte da capital paulista, outra em Salvador (BA) e a terceira em Itatiba, no interior de São Paulo.

Tags:

Otto Baumgart

Mais recentes

Imagem - Órgão do governo barra novos termos do WhatsApp e abre inquérito contra a Meta

Órgão do governo barra novos termos do WhatsApp e abre inquérito contra a Meta
Imagem - Servidor é exonerado ao ser flagrado fazendo sexo em carro de prefeitura

Servidor é exonerado ao ser flagrado fazendo sexo em carro de prefeitura
Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador
02

Adolescente de 13 anos é encontrado decapitado em final de linha de bairro de Salvador

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
03

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
04

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia