Homens são presos por roubar remédios de unidades de saúde e revender em Salvador

Diversos produtos foram apreendidos durante ações da Polícia Civil da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:20

Itens vendidos ilegalmente foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação

Três homens investigados por desvio de materiais hospitalares de unidades públicas no bairro de Nazaré, em Salvador foram presos na segunda-feira (12). As investigações apontam que os itens eram revendidos de forma ilegal.

A Polícia Civil começou a investigar o caso há dois meses, quando recebeu denúncias sobre a venda de insumos hospitalares de uso restrito em via pública, na região da Mouraria. Entre os materiais comercializados estão luvas, máscaras, esparadrapos, monitores de glicemia e tiras reagentes, além de medicamentos, como antibióticos e analgésicos.

Um suspeito, de 44 anos, que foi flagrado vendendo os itens, admitiu ser dono de um depósito nas proximidades, onde foram encontradas outros materiais roubados de unidades de saúde. Um homem de 31 anos e outro, de 54, também foram presos na ação. Eles atuariam como fornecedores do esquema criminoso.