Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime

Carine Carvalho foi atingida por disparo na cabeça no dia 5 de julho, no bairro da Engomadeira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:06

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça Crédito: Reprodução

Morreu na manhã desta terça-feira (6) a apóstola Carine Carvalho, que foi baleada na cabeça dentro de um carro no bairro da Engomadeira, em julho deste ano. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima teve algumas infecções durante o tratamento, mas não conseguiu resistir ao ferimento e morreu por volta das 6h.

A apóstola foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para uma pessoa no bairro da Engomadeira, na madrugada do dia 5 de julho. O veículo em que ela estava foi alvejado por homens armados mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro.

Apóstola Carine Carvalho

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução
1 de 6
Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça por Reprodução

Na ocasião, integrantes de facções criminosas rivais disputavam o controle do tráfico na localidade. O disparo que atingiu a vítima entrou pela nuca e saiu pela testa, deixando a vítima em estado grave. Após a ocorrência, a igreja Batista Casa de Oração, frequentada por Carine e sua família, pediu orações.

Leia mais

Imagem - Apóstola baleada na cabeça em Salvador recebe alta após cinco meses internada

Apóstola baleada na cabeça em Salvador recebe alta após cinco meses internada

Imagem - Apóstola baleada na cabeça sai da UTI e tem quadro de saúde atualizado

Apóstola baleada na cabeça sai da UTI e tem quadro de saúde atualizado

Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por uma cirurgia de cerca de quatro horas. Ela teve alta em dezembro, após cinco meses internada.

Tags:

Crime Salvador

Mais recentes

Imagem - Homem que se passava por líder religioso é preso após aplicar golpes na Bahia

Homem que se passava por líder religioso é preso após aplicar golpes na Bahia
Imagem - Anvisa proíbe pomada cicatrizante pós-tatuagem; saiba qual

Anvisa proíbe pomada cicatrizante pós-tatuagem; saiba qual
Imagem - Bruno Reis entrega ecoponto no Mané Dendê

Bruno Reis entrega ecoponto no Mané Dendê

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime
02

Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime

Imagem - Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle
03

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel dentro de cela, diz Michelle

Imagem - Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil
04

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil