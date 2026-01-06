LUTO

Morre apóstola baleada na cabeça em Salvador após seis meses do crime

Carine Carvalho foi atingida por disparo na cabeça no dia 5 de julho, no bairro da Engomadeira

Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:06

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça Crédito: Reprodução

Morreu na manhã desta terça-feira (6) a apóstola Carine Carvalho, que foi baleada na cabeça dentro de um carro no bairro da Engomadeira, em julho deste ano. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima teve algumas infecções durante o tratamento, mas não conseguiu resistir ao ferimento e morreu por volta das 6h.

A apóstola foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para uma pessoa no bairro da Engomadeira, na madrugada do dia 5 de julho. O veículo em que ela estava foi alvejado por homens armados mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro.

Na ocasião, integrantes de facções criminosas rivais disputavam o controle do tráfico na localidade. O disparo que atingiu a vítima entrou pela nuca e saiu pela testa, deixando a vítima em estado grave. Após a ocorrência, a igreja Batista Casa de Oração, frequentada por Carine e sua família, pediu orações.