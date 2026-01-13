TRE-BA

Justiça manda deputado federal retirar outdoors de cidade na Bahia

TRE-BA deu prazo de 48 horas para que peças publicitárias sejam retiradas de vias públicas

Maysa Polcri

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14:33

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a retirada de outdoors atribuídos ao deputado federal Joseildo Ribeiro Ramos (PT), em Alagoinhas e cidades da região nordeste da Bahia. A Justiça entendeu que o material configura propaganda eleitoral irregular.

A decisão, proferida na segunda-feira (12), atende a uma representação ajuizada pelo Partido Novo, que apontou a instalação de diversos outdoors neste mês.

As peças exibiam o nome e a imagem do parlamentar, além de mensagens que destacavam supostas realizações, como reforma de equipamentos públicos, obras de pavimentação, cirurgias e a construção de hospital, acompanhadas da frase “Em 2026, o trabalho continua pra vida melhorar”.

Deputado federal Joseildo Ramos (PT) Crédito: Divulgação

Na decisão, o juiz auxiliar Isaías Vinícius de Castro Simões afirmou que as imagens juntadas ao processo demonstram, em análise preliminar, a prática ilegal. O magistrado destacou que a Lei das Eleições proíbe a propaganda eleitoral por meio de outdoors, independentemente do período.

O CORREIO entrou em contato com o deputado federal Joseildo Ramos e aguarda retorno sobre a decisão do TRE-BA. Segundo o entendimento da Justiça, mesmo sem confirmação formal de candidatura em 2026, a publicidade pode gerar desequilíbrio na disputa eleitoral.

O TRE-BA deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a retirada de todos os outdoors que contenham o nome, a imagem ou menção a supostas realizações do deputado, no prazo de 48 horas, a contar da notificação - feita nesta terça-feira (13).

Joseildo Ramos foi citado para apresentar defesa no prazo de 48 horas. Após essa etapa, o processo será encaminhado para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.