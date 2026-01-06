Mulher é espancada e encontrada desacordada em rodovia na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:58
Uma mulher foi encontrada inconsciente e com marcas de espancamento às margens da BA-001, em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. Vera Lúcia Conceição foi localizada e socorrida na manhã de segunda-feira (5). O caso é investigado pela Polícia Civil.
A vítima permanece internada no Hospital Gonçalves Martins (HGM), unidade de saúde para qual foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas são realizadas com o objetivo de identificar autoria e a motivação para o crime.
Familiares de Vera Lúcia informaram à TV Aratu que o principal suspeito do crime é um homem identificado como Murilo Sacramento, ex-companheiro da vítima. Ele não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima, segundo parentes. O suspeito se apresentou na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no Vale dos Barris, em Salvador, nesta terça-feira (6), na presença de um advogado.