CRIME

Mulher é espancada e encontrada desacordada em rodovia na Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:58

Vera Lúcia está internada após ser espancada na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher foi encontrada inconsciente e com marcas de espancamento às margens da BA-001, em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. Vera Lúcia Conceição foi localizada e socorrida na manhã de segunda-feira (5). O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima permanece internada no Hospital Gonçalves Martins (HGM), unidade de saúde para qual foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas são realizadas com o objetivo de identificar autoria e a motivação para o crime.