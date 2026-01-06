Acesse sua conta
Mulher é espancada e encontrada desacordada em rodovia na Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:58

Vera Lúcia está internada após ser espancada na Bahia
Vera Lúcia está internada após ser espancada na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher foi encontrada inconsciente e com marcas de espancamento às margens da BA-001, em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. Vera Lúcia Conceição foi localizada e socorrida na manhã de segunda-feira (5). O caso é investigado pela Polícia Civil. 

A vítima permanece internada no Hospital Gonçalves Martins (HGM), unidade de saúde para qual foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas são realizadas com o objetivo de identificar autoria e a motivação para o crime.

Familiares de Vera Lúcia informaram à TV Aratu que o principal suspeito do crime é um homem identificado como Murilo Sacramento, ex-companheiro da vítima. Ele não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima, segundo parentes. O suspeito se apresentou na Coordenadoria de Polícia Interestadual (Polinter), no Vale dos Barris, em Salvador, nesta terça-feira (6), na presença de um advogado. 

