CRIME

Suspeito de matar mulher e congelar corpo em freezer na Bahia é preso

Homem de 28 anos foi encontrado nas proximidades da rodoviária de Ilhéus, no Sul do estado

Monique Lobo

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:05

Manuela Vieira Matos Silva foi morta a golpes de faca e depois teve o corpo congelado em um freezer Crédito: Reprodução / Redes sociais

O suspeito de matar a mulher que teve o corpo congelado dentro de um freezer em um imóvel na cidade de Vitória da Conquista, na região Sul do estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (30).

O corpo de Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, foi encontrado no bairro Alto Maron, no último domingo (29). Ela foi morta a golpes de faca e depois congelada.

O suspeito, um homem de 28 anos que não teve a identidade revelada, foi capturado nas proximidades da rodoviária de Ilhéus, de acordo com informações da Polícia Civil. "O autor desse bárbaro crime foi localizado nas imediações da rodoviária da cidade de Ilhéus, onde certamente já planejava empreender fuga do município", informou o delegado Roberto Júnior, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).