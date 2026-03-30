Suspeito de matar mulher e congelar corpo em freezer na Bahia é preso

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Monique Lobo
Publicado em 30 de março de 2026 às 16:05
O suspeito de matar a mulher que teve o corpo congelado dentro de um freezer em um imóvel na cidade de Vitória da Conquista, na região Sul do estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (30).
O corpo de Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, foi encontrado no bairro Alto Maron, no último domingo (29). Ela foi morta a golpes de faca e depois congelada.
O suspeito, um homem de 28 anos que não teve a identidade revelada, foi capturado nas proximidades da rodoviária de Ilhéus, de acordo com informações da Polícia Civil. "O autor desse bárbaro crime foi localizado nas imediações da rodoviária da cidade de Ilhéus, onde certamente já planejava empreender fuga do município", informou o delegado Roberto Júnior, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).
Ainda segundo o órgão, ele foi levado para unidade policial na cidade de Ilhéus, onde segue custodiado até ser encaminhado para Vitória da Conquista.