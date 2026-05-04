ACIDENTE

Avião bate em prédio e cai em área residencial de Belo Horizonte

Antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle que enfrentava dificuldades

Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:44

Avião caiu Crédito: Reprodução/TV Globo

Um avião monomotor de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4) em uma área residencial de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto foi encontrado desacordado no local. As equipes foram acionadas e chegaram por volta de 12h25. Quatro pessoas estavam na aeronave, que tem capacidade para cinco. Uma pessoa morreu e três estão feridas em estado grave.

Avião bateu em prédio e caiu 1 de 9

A aeronave atingiu o estacionamento de um prédio residencial. Antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Imagens mostram o avião perdendo altitude e batendo na parte de cima do prédio, antes de ir ao solo.