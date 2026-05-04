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Avião bate em prédio e cai em área residencial de Belo Horizonte

Antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle que enfrentava dificuldades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:44

Avião caiu
Avião caiu Crédito: Reprodução/TV Globo

Um avião monomotor de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4) em uma área residencial de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto foi encontrado desacordado no local. As equipes foram acionadas e chegaram por volta de 12h25. Quatro pessoas estavam na aeronave, que tem capacidade para cinco. Uma pessoa morreu e três estão feridas em estado grave.

Avião bateu em prédio e caiu

Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Pessoa aparece no buraco criado por avião por Reprodução/TV Globo
Avião caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
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Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo

A aeronave atingiu o estacionamento de um prédio residencial. Antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Imagens mostram o avião perdendo altitude e batendo na parte de cima do prédio, antes de ir ao solo. 

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião, modelo EMB-721C de 1979, pertence a Flavio Loureiro Salgueiro, tinha capacidade para cinco passageiros e levava quatro pessoas no momento do acidente.

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Acidente

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