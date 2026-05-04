Briga por cachorro termina com homem baleado pelo próprio irmão

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Mariana Rios
Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:00
Uma discussão por causa da guarda de um cachorro terminou em violência na noite de domingo (3), em Poços de Caldas, Minas Gerais. Um homem foi baleado na cabeça pelo próprio irmão após uma briga na casa da família.
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o caso aconteceu por volta das 21h, no bairro São Bento. Os dois envolvidos têm 27 e 29 anos. As informações são do portal Estado de Minas.
De acordo com a esposa da vítima, o homem foi até a casa do irmão para buscar o cachorro. Ao chegar, teria sido agredido, o que deu início a uma luta corporal. Em seguida, disparos foram ouvidos, e ele acabou atingido na cabeça.
Mesmo ferido, o homem conseguiu voltar ao carro com a companheira e foi levado para o Hospital Margarita Morales.
Já a versão apresentada pela esposa do suspeito é diferente. Segundo ela, a vítima teria invadido a casa pulando o muro e iniciado a briga, momento em que o irmão efetuou os disparos. Uma arma calibre ponto 32 foi apreendida.
Os dois irmãos estão internados, sob escolta policial, na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.