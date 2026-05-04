MINAS GERAIS

Briga por cachorro termina com homem baleado pelo próprio irmão

Disputa familiar vira caso de polícia; vítima foi atingida na cabeça e segue internada sob escolta

Mariana Rios

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:00

Um homem foi baleado na cabeça pelo próprio irmão em Poços de Caldas (MG). A motivação do crime seria uma disputa pela guarda de um cachorro da família Crédito: Freepik

Uma discussão por causa da guarda de um cachorro terminou em violência na noite de domingo (3), em Poços de Caldas, Minas Gerais. Um homem foi baleado na cabeça pelo próprio irmão após uma briga na casa da família.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o caso aconteceu por volta das 21h, no bairro São Bento. Os dois envolvidos têm 27 e 29 anos. As informações são do portal Estado de Minas.

De acordo com a esposa da vítima, o homem foi até a casa do irmão para buscar o cachorro. Ao chegar, teria sido agredido, o que deu início a uma luta corporal. Em seguida, disparos foram ouvidos, e ele acabou atingido na cabeça.

Mesmo ferido, o homem conseguiu voltar ao carro com a companheira e foi levado para o Hospital Margarita Morales.

Já a versão apresentada pela esposa do suspeito é diferente. Segundo ela, a vítima teria invadido a casa pulando o muro e iniciado a briga, momento em que o irmão efetuou os disparos. Uma arma calibre ponto 32 foi apreendida.