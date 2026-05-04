TRANSPORTE AÉREO

Vai levar power bank no avião? Nova regra pode barrar seu embarque; entenda

Anac atualizou instruções a partir de orientações internacionais para aprimorar a segurança dos voos

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:34

Avião Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as normas para o transporte de carregadores portáteis, conhecidos como power banks, em voos no país. A mudança faz parte da revisão da Instrução Suplementar nº 175-001, que trata do transporte de artigos perigosos por via aérea, e foi publicada no Diário Oficial da União.

As novas diretrizes seguem recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional, com o objetivo de reforçar a segurança das operações aéreas e reduzir riscos durante os voos.

Primeira brasileira a pilotar o maior avião do mundo 1 de 9

Com a atualização, os power banks passam a ter regras mais rígidas. O transporte desses dispositivos continua permitido apenas na bagagem de mão, mas agora há um limite de até dois equipamentos por passageiro. Também foram estabelecidos critérios relacionados à capacidade das baterias: aparelhos com até 100 Wh são liberados, enquanto aqueles entre 100 Wh e 160 Wh exigem autorização prévia da companhia aérea. Já dispositivos com capacidade superior a 160 Wh estão proibidos e devem ser descartados antes do embarque.

Outra mudança importante é a proibição de recarregar os power banks durante o voo. Além disso, a Anac recomenda que esses dispositivos não sejam utilizados para carregar outros eletrônicos dentro da aeronave. Para evitar incidentes, os equipamentos também devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou mantidos na embalagem original.