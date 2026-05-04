Vai levar power bank no avião? Nova regra pode barrar seu embarque; entenda

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Millena Marques
Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:34
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as normas para o transporte de carregadores portáteis, conhecidos como power banks, em voos no país. A mudança faz parte da revisão da Instrução Suplementar nº 175-001, que trata do transporte de artigos perigosos por via aérea, e foi publicada no Diário Oficial da União.
As novas diretrizes seguem recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional, com o objetivo de reforçar a segurança das operações aéreas e reduzir riscos durante os voos.
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Com a atualização, os power banks passam a ter regras mais rígidas. O transporte desses dispositivos continua permitido apenas na bagagem de mão, mas agora há um limite de até dois equipamentos por passageiro. Também foram estabelecidos critérios relacionados à capacidade das baterias: aparelhos com até 100 Wh são liberados, enquanto aqueles entre 100 Wh e 160 Wh exigem autorização prévia da companhia aérea. Já dispositivos com capacidade superior a 160 Wh estão proibidos e devem ser descartados antes do embarque.
Outra mudança importante é a proibição de recarregar os power banks durante o voo. Além disso, a Anac recomenda que esses dispositivos não sejam utilizados para carregar outros eletrônicos dentro da aeronave. Para evitar incidentes, os equipamentos também devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou mantidos na embalagem original.
As novas medidas buscam minimizar o risco de incêndios em cabine, já que baterias de lítio podem apresentar falhas e causar superaquecimento. A agência orienta ainda que os passageiros consultem previamente as companhias aéreas antes de viajar com esse tipo de equipamento, pois cada empresa pode adotar regras mais restritivas de acordo com suas avaliações de risco e procedimentos internos.