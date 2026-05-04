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‘Capital do Feijão’ na Bahia lidera ranking de cidade mais fria do Nordeste

Irecê foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:42

Irecê
Irecê Crédito: Reprodução/ Trip Advisor

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 16,2 °C nesta segunda-feira (4).

Além de Irecê, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 16,4 °C e Vitória da Conquistas, a "Suíça" do Sudoeste baiano, com 16,5 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Monumento homenageia quem trabalhou no garimpo por Donaldson Gomes/CORREIO
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Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Imagem de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, feita por Arthur Soares, na Galeria Soar, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
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Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
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Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
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Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
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Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
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Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

O frio já é um velho conhecido da cidade de Vitória da Conquista, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

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Bahia Frio Inmet Irecê

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