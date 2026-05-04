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‘Capital do Feijão’ na Bahia lidera ranking de cidade mais fria do Nordeste

Irecê foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:42

Irecê Crédito: Reprodução/ Trip Advisor

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 16,2 °C nesta segunda-feira (4).

Além de Irecê, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 16,4 °C e Vitória da Conquistas, a "Suíça" do Sudoeste baiano, com 16,5 °C.

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O frio já é um velho conhecido da cidade de Vitória da Conquista, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).