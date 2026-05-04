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"Débora do Batom": STF nega pedido de redução de pena de baiana condenada pelo 8 de janeiro

Defesa se baseou no PL da Dosimetria, que ainda não entrou em vigor

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:02

Débora do Batom
Débora do Batom Crédito: Reproduçaõ

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, condenada pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A solicitação foi protocolada na última sexta-feira (1º), um dia após derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria

A defesa de “Débora do batom” solicitou a redução da pena com base no PL da Dosimetria, que prevê a diminuição de penas para condenados por crimes contra a democracia. Apesar de o veto presidencial ter sido derrubado pelo Congresso na última quinta-feira (30), o ministro argumentou que a norma ainda não está em vigor.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
1 de 5
Débora do Batom com os filhos por Reprodução

“Não tendo ocorrido, até o momento, nem a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o requerimento da Defesa”, escreveu Moraes em despacho publicado nesta segunda-feira.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante a invasão, ela pichou a estátua da Justiça, em frente ao STF, com a frase “Perdeu, mané”, usando um batom. Ela foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Atualmente, está em prisão domiciliar desde março de 2025.

*Com informações da Agência Estadão

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