CRIME

Crianças vítimas de estupro coletivo foram atraídas por vizinhos com convite para soltar pipa

Quatro adolescentes e um adulto são suspeitos do crime

Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:29

Alessandro Martins dos Santos é suspeito do crime e foi preso na Bahia Crédito: Reprodução

Os suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de duas crianças em São Paulo usaram um convite para empinar pipa como forma de atrair as vítimas antes do crime. O caso ocorreu no dia 21 de abril, de acordo com informações do g1. A investigação revelou que os autores conheciam as crianças, de 7 e 10 anos, e se aproveitaram da proximidade para levá-las até um imóvel onde os abusos foram cometidos. Segundo a polícia, o grupo chamou as vítimas sob o pretexto de brincar.

“Eles eram vizinhos e as crianças tinham confiança neles. Chamaram para soltar pipa. Eles foram atraídos para esse imóvel porque falaram: ‘vamos soltar pipa, aqui tem uma linha’”, afirmou a delegada Janaína da Silva Dziadowczyk, ao g1. O crime só veio à tona três dias depois, em 24 de abril, quando a irmã de uma das vítimas teve acesso a imagens do abuso que estavam sendo compartilhadas nas redes sociais e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

A partir da denúncia, os investigadores conseguiram identificar os envolvidos em um intervalo de cinco dias. Entre os suspeitos, quatro são adolescentes. Três já foram apreendidos, enquanto um segue foragido. Um homem de 21 anos, também investigado por participação no crime, foi localizado e preso na cidade de Brejões, na Bahia. A expectativa é que ele seja transferido para São Paulo nesta segunda-feira (4).

Os cinco investigados devem responder por estupro de vulnerável, divulgação de imagens envolvendo menor de idade e corrupção de menores. Ainda conforme a delegada responsável pelo caso, familiares das vítimas sofreram pressão para não procurar as autoridades. “As vítimas estavam sendo pressionadas para não registrarem boletim de ocorrência na delegacia. Embora estivesse circulando na internet, a família não havia registrado queixa”, disse.