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Gigante japonesa investe R$ 280 milhões no Brasil e inicia construção de nova fábrica

Unidade vai unificar operações, ampliar produção e gerar empregos até 2030

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:10

Yanmar
Yanmar Crédito: Divulgação

A Yanmar vai investir cerca de R$ 280 milhões na construção de uma nova fábrica em Indaiatuba (SP), com início das obras previsto para maio de 2026. O projeto, confirmado durante a Agrishow 2026, faz parte da estratégia da multinacional japonesa para ampliar sua presença no Brasil e atender ao avanço da mecanização agrícola, especialmente entre pequenos produtores.

A nova unidade será responsável por centralizar as operações atualmente divididas em duas plantas na cidade. Segundo o gerente de inovação e marketing da Yanmar América do Sul, Wagner Santaniello, o investimento será feito com recursos próprios e busca aumentar a eficiência da empresa no país. “A ideia é concentrar tudo em uma única planta. Hoje temos duas unidades em Indaiatuba e queremos integrar produção, logística e, futuramente, toda a estrutura administrativa”, afirmou, em entrevista ao site Compre Rural. 

Gigante japonesa investe no Brasil

Yanmar vai abrir nova fábrica no Brasil por Divulgação
Yanmar vai abrir nova fábrica no Brasil por Divulgação
Yanmar vai abrir nova fábrica no Brasil por Divulgação
Yanmar por Divulgação
Yanmar vai abrir nova fábrica no Brasil por Divulgação
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Yanmar vai abrir nova fábrica no Brasil por Divulgação

A construção será realizada em três fases. A primeira, prevista para 2027, envolve a transferência da produção e montagem de máquinas. Na sequência, até 2028, ocorre a migração das áreas de peças e distribuição. A etapa final, com conclusão estimada para 2030, inclui a integração completa das áreas corporativas e comerciais.

A expectativa é que a estrutura principal fique pronta em junho de 2027, com início das operações previsto para agosto do mesmo ano. Atualmente, a empresa produz cerca de 5 mil máquinas por ano no Brasil e opera próxima ao limite, o que torna a nova fábrica essencial para ampliar a capacidade.

Além do aumento na produção, a Yanmar projeta expandir seu quadro de funcionários de aproximadamente 300 para cerca de 500 colaboradores até 2030, com geração adicional de empregos indiretos.

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Foco no pequeno produtor e expansão do mercado

O investimento acompanha projeções de crescimento da mecanização agrícola no país. A expectativa é que o mercado brasileiro alcance cerca de 70 mil máquinas comercializadas por ano até 2030. Dentro desse cenário, a Yanmar pretende manter participação entre 10% e 12%, o equivalente a aproximadamente 7 mil unidades anuais.

Mesmo diante de desafios como crédito restrito e incertezas econômicas, a empresa aposta na força de segmentos específicos. “Nosso foco é o pequeno agricultor. Segmentos como café, pecuária e hortifruti seguem aquecidos, e isso sustenta a demanda”, acrescenta Santaniello.

A estratégia também inclui investimento em inovação, combinando tecnologias globais com adaptação às condições brasileiras. A empresa, que atua em mais de 18 países, pretende ampliar sua presença em culturas onde ainda tem menor participação, como a cana-de-açúcar.

“A ideia é oferecer uma solução completa para o produtor, não apenas o trator, mas também implementos que aumentem a produtividade”, explicou.

Apesar de 2026 ser considerado um ano mais moderado para o setor, a expectativa interna é de retomada do crescimento a partir de 2027. Com a nova fábrica, a Yanmar busca se posicionar para esse avanço.

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