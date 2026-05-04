NEGÓCIO

Gigante japonesa investe R$ 280 milhões no Brasil e inicia construção de nova fábrica

Unidade vai unificar operações, ampliar produção e gerar empregos até 2030

Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:10

Yanmar Crédito: Divulgação

A Yanmar vai investir cerca de R$ 280 milhões na construção de uma nova fábrica em Indaiatuba (SP), com início das obras previsto para maio de 2026. O projeto, confirmado durante a Agrishow 2026, faz parte da estratégia da multinacional japonesa para ampliar sua presença no Brasil e atender ao avanço da mecanização agrícola, especialmente entre pequenos produtores.

A nova unidade será responsável por centralizar as operações atualmente divididas em duas plantas na cidade. Segundo o gerente de inovação e marketing da Yanmar América do Sul, Wagner Santaniello, o investimento será feito com recursos próprios e busca aumentar a eficiência da empresa no país. “A ideia é concentrar tudo em uma única planta. Hoje temos duas unidades em Indaiatuba e queremos integrar produção, logística e, futuramente, toda a estrutura administrativa”, afirmou, em entrevista ao site Compre Rural.

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A construção será realizada em três fases. A primeira, prevista para 2027, envolve a transferência da produção e montagem de máquinas. Na sequência, até 2028, ocorre a migração das áreas de peças e distribuição. A etapa final, com conclusão estimada para 2030, inclui a integração completa das áreas corporativas e comerciais.

A expectativa é que a estrutura principal fique pronta em junho de 2027, com início das operações previsto para agosto do mesmo ano. Atualmente, a empresa produz cerca de 5 mil máquinas por ano no Brasil e opera próxima ao limite, o que torna a nova fábrica essencial para ampliar a capacidade.

Além do aumento na produção, a Yanmar projeta expandir seu quadro de funcionários de aproximadamente 300 para cerca de 500 colaboradores até 2030, com geração adicional de empregos indiretos.

Foco no pequeno produtor e expansão do mercado

O investimento acompanha projeções de crescimento da mecanização agrícola no país. A expectativa é que o mercado brasileiro alcance cerca de 70 mil máquinas comercializadas por ano até 2030. Dentro desse cenário, a Yanmar pretende manter participação entre 10% e 12%, o equivalente a aproximadamente 7 mil unidades anuais.

Mesmo diante de desafios como crédito restrito e incertezas econômicas, a empresa aposta na força de segmentos específicos. “Nosso foco é o pequeno agricultor. Segmentos como café, pecuária e hortifruti seguem aquecidos, e isso sustenta a demanda”, acrescenta Santaniello.

A estratégia também inclui investimento em inovação, combinando tecnologias globais com adaptação às condições brasileiras. A empresa, que atua em mais de 18 países, pretende ampliar sua presença em culturas onde ainda tem menor participação, como a cana-de-açúcar.

“A ideia é oferecer uma solução completa para o produtor, não apenas o trator, mas também implementos que aumentem a produtividade”, explicou.