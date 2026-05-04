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Mansão abandonada com Porsche e Marea na garagem vai a leilão por dívida: 'Justiça que resolva'

Residência viralizou pelo estado de abandono e pelo cenário semelhante ao de filme de terror

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:24

Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF Crédito: Luis Nova/Metrópoles

Escondida entre galhos de árvores sem poda, uma casa com aspecto quase sombrio contrasta em meio a terrenos floridos de um condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no Distrito Federal. A residência, outrora utilizada como lar por uma família, viralizou pelo estado de abandono e pelo cenário semelhante ao de um filme de terror.

O Metrópoles esteve no endereço. No terreno, móveis empoeirados, teias de aranhas intactas e uma piscina tomada por água suja – encoberta pela densa vegetação – denunciam a negligência sofrida pela propriedade.

À primeira vista, um detalhe vermelho, em meio a tons predominantemente marrons, atrai o olhar de quem passa pelo local. Na garagem, coberto por uma fina camada de terra, um exemplar do clássico Porsche 911 também carrega as marcas do abandono.O carro, porém, não foi o único veículo deixado para trás. Além dele, um Fiat Marea, um jet-ski e duas motos encontram-se abandonados.

Mansão abandonada vai a leilão

Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles
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Mansão fica em condomínio localizado em uma área de luxo do Park Way, no DF por Luis Nova/Metrópoles

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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