Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por cobrar R$ 1,5 mil de turistas colombianos por ingressos para show de Shakira

Suspeito vendia entradas digitais falsas com promessa de acesso VIP em Copacabana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:22

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

Um homem foi detido na noite deste sábado (2) sob suspeita de comercializar ingressos falsificados por R$ 1,5 mil para uma suposta área VIP do evento “Todo Mundo no Rio”, realizado em Copacabana. A prisão ocorreu após quatro turistas colombianos procurarem agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e relatarem que haviam sido vítimas do esquema.

Segundo a Seop, os bilhetes eram enviados em formato digital e prometiam vantagens exclusivas, como acesso a espaços reservados para acompanhar o show. Após a abordagem, os agentes identificaram o suspeito e o conduziram à 12ª DP (Copacabana), onde ele permaneceu preso pelo crime de estelionato.

A ocorrência foi registrada durante a operação especial de ordenamento organizada pela prefeitura para o evento, que mobilizou mais de 400 agentes entre o sábado e a madrugada de domingo (3).

Ivete Sangalo e Shakira no Todo Mundo no Rio

Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/sabella Mendez/BrazilNews
Ivete Sangalo fez post após o show com Shakira por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
1 de 6
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram

Além da prisão, as equipes intensificaram a fiscalização contra o comércio irregular e a ocupação indevida da faixa de areia. Desde a última quinta-feira (30), a Operação Tatuí já vinha apreendendo garrafas de vidro, engradados e alimentos escondidos na areia para venda clandestina.

Leia mais

Imagem - Por que Shakira é chamada de 'Loba'? Entenda o significado por trás do apelido

Por que Shakira é chamada de 'Loba'? Entenda o significado por trás do apelido

Imagem - 'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

Imagem - Tem suor de Shakira dentro? Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil em Copacabana

Tem suor de Shakira dentro? Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil em Copacabana

Somente neste sábado (2), ao menos 20 ambulantes foram autuados por instalar “cercadinhos” na praia. Os agentes também recolheram cerca de 300 caçambas usadas irregularmente como depósito de mercadorias, apreenderam 48 sacos de areia vendidos para garantir melhor visão do palco e retiraram seis carrocinhas com produtos ilegais.

Nos pontos de bloqueio, foram apreendidas aproximadamente 400 bebidas e cerca de 300 itens diversos, incluindo caixas de som, leques e peças de vestuário.

Mais recentes

Imagem - Itaú é condenado a pagar R$ 50 mil e pensão vitalícia por burnout de funcionária

Itaú é condenado a pagar R$ 50 mil e pensão vitalícia por burnout de funcionária
Imagem - Morto após receber adrenalina na veia, menino Benício agonizava enquanto médica vendia make pelo WhatsApp

Morto após receber adrenalina na veia, menino Benício agonizava enquanto médica vendia make pelo WhatsApp
Imagem - Quantos feriados ainda restam em 2026? Veja datas e folgas possíveis

Quantos feriados ainda restam em 2026? Veja datas e folgas possíveis