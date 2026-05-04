TOD MUNDO NO RIO

Homem é preso por cobrar R$ 1,5 mil de turistas colombianos por ingressos para show de Shakira

Suspeito vendia entradas digitais falsas com promessa de acesso VIP em Copacabana

Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:22

Shakira Crédito: Divulgação

Um homem foi detido na noite deste sábado (2) sob suspeita de comercializar ingressos falsificados por R$ 1,5 mil para uma suposta área VIP do evento “Todo Mundo no Rio”, realizado em Copacabana. A prisão ocorreu após quatro turistas colombianos procurarem agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e relatarem que haviam sido vítimas do esquema.

Segundo a Seop, os bilhetes eram enviados em formato digital e prometiam vantagens exclusivas, como acesso a espaços reservados para acompanhar o show. Após a abordagem, os agentes identificaram o suspeito e o conduziram à 12ª DP (Copacabana), onde ele permaneceu preso pelo crime de estelionato.

A ocorrência foi registrada durante a operação especial de ordenamento organizada pela prefeitura para o evento, que mobilizou mais de 400 agentes entre o sábado e a madrugada de domingo (3).

Ivete Sangalo e Shakira no Todo Mundo no Rio 1 de 6

Além da prisão, as equipes intensificaram a fiscalização contra o comércio irregular e a ocupação indevida da faixa de areia. Desde a última quinta-feira (30), a Operação Tatuí já vinha apreendendo garrafas de vidro, engradados e alimentos escondidos na areia para venda clandestina.

Somente neste sábado (2), ao menos 20 ambulantes foram autuados por instalar “cercadinhos” na praia. Os agentes também recolheram cerca de 300 caçambas usadas irregularmente como depósito de mercadorias, apreenderam 48 sacos de areia vendidos para garantir melhor visão do palco e retiraram seis carrocinhas com produtos ilegais.