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Padrasto suspeito de matar menino é executado dentro de ambulância

Homem foi baleado, socorrido pelo Samu, mas criminoso abriu veículo e fez novos disparos a caminho da UPA

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:17

O homem suspeito de agredir e matar o enteado de 8 anos foi morto a tiros dentro de uma ambulância em Praia Grande, no litoral de São Paulo, neste sábado (2).

Identificado como Luan Henrique Silva de Almeida, de 31 anos, ele chegou a ser socorrido após ser atingido por um disparo no braço, no bairro Ribeirópolis. Durante o trajeto até a unidade de saúde, a ambulância foi interceptada e um homem abriu as portas do veículo, efetuando novos tiros contra a vítima. O suspeito fugiu em seguida.

Luan era apontado como suspeito pela morte do enteado, Arthur Kenay Andrade de Oliveira, de 8 anos, ocorrida na sexta-feira (1), em Cubatão.

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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

A criança deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões compatíveis com maus-tratos e já estava em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, o menino não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo apresentava marcas de agressão, como hematomas em diversas partes e lesões no pescoço e lábio. A Polícia Militar foi acionada após a equipe médica identificar os indícios de violência.

Inicialmente, a mãe relatou ter encontrado o filho desacordado em casa. Depois, apresentou uma nova versão, afirmando que estava em um salão de beleza quando foi informada pelo companheiro sobre o estado da criança.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos pela polícia reforçaram a segunda versão apresentada. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Tags:

Polícia

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