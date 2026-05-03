LOTERIA

Quatro apostas ganham mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (2)

Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:24

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Quatro apostas acertaram os 15 números da Lotofácil e vão dividir o prêmio principal do concurso 3675, sorteado na noite de sábado (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 1.096.429,79.

As apostas vencedoras são das cidades de Ibirité (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Duas foram registradas em casas lotéricas e duas por meio de canais digitais.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 e 24.

Além dos ganhadores da faixa principal, outras 920 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 761,56 cada. Já 22.448 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35.