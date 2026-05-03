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Quatro apostas ganham mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (2)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:24

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Quatro apostas acertaram os 15 números da Lotofácil e vão dividir o prêmio principal do concurso 3675, sorteado na noite de sábado (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 1.096.429,79.

As apostas vencedoras são das cidades de Ibirité (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Duas foram registradas em casas lotéricas e duas por meio de canais digitais.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 e 24.

Além dos ganhadores da faixa principal, outras 920 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 761,56 cada. Já 22.448 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35.

Para o próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (4), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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