Quatro apostas ganham mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:24
Quatro apostas acertaram os 15 números da Lotofácil e vão dividir o prêmio principal do concurso 3675, sorteado na noite de sábado (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 1.096.429,79.
As apostas vencedoras são das cidades de Ibirité (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Duas foram registradas em casas lotéricas e duas por meio de canais digitais.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 e 24.
Além dos ganhadores da faixa principal, outras 920 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 761,56 cada. Já 22.448 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35.
Para o próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (4), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.