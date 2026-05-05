SALVADOR

Parque, pista de skate e mais: saiba quando nova obra de R$ 6 milhões do Imbuí ficará pronta

Projeto prevê quadras reformadas, ciclovia requalificada, quiosques, áreas infantis e espaço para feiras em área de quase 22 mil m²



Millena Marques

Carol Neves

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:30

Imbuí Crédito: Marina Silva/CORREIO

As obras de requalificação do canteiro central da Avenida Jorge Amado, no Imbuí, onde será implantado um parque linear com quase 22 mil metros quadrados de área, foram iniciadas na semana passada. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 5,8 milhões. As obras devem terminar em quatro meses.

A intervenção integra o projeto chamado Novo Imbuí e será executada pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com projeto urbanístico elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis durante solenidade realizada na Rua das Araras.

A proposta é transformar o espaço em uma área contínua de lazer e convivência com preservação ambiental. “É muito mais do que um canteiro central urbanizado; é muito mais do que uma praça. É o que os ambientalistas chamam de parque linear, que vai levar o nome de Jorge Amado. Por quê um parque linear? Porque vai ter preservação ambiental; todas as árvores vão ser mantidas e vamos plantar novas”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis assinou ordem de serviço para obras no Imbuí 1 de 8

O projeto inclui a instalação de piso intertravado em mais de 8 mil metros quadrados, construção de 12 quiosques e reforma de quatro quadras esportivas. Também estão previstos novo espaço para pets, sanitários, vestiários, academia de saúde, manutenção da pista de skate e requalificação da ciclovia. A área contará ainda com parques infantis, espaços para piquenique, jogos de tabuleiro e uma estrutura destinada à realização de feiras, além da restauração do monumento em homenagem ao escritor Jorge Amado.

Segundo a prefeitura, a intervenção segue modelo semelhante ao adotado na requalificação da Avenida Centenário, em trechos que incluem a região da Roça da Sabina e do Calabar. “Chegou a hora de fazer o Novo Imbuí. Vai acontecer aqui o que nós fizemos lá na Avenida Centenário”, disse Bruno Reis, ao destacar que os equipamentos implantados anteriormente na região estavam deteriorados com o passar do tempo.

De acordo com o secretário municipal de Manutenção, Lázaro Jezler, parte do canteiro central apresentava áreas subutilizadas. “Esse canteiro foi entregue já há muito tempo. De fato, a parte das barracas é muito utilizada, assim como as quadras, mas essa outra área estava sem uso e era necessária uma requalificação geral. Então, a gente vai voltar a ter vida aqui nessa parte do canteiro central do Imbuí, como acontece nas demais”, afirmou.

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield, disse que o desenho do projeto considerou demandas apresentadas por moradores do bairro. “A ideia, como o prefeito falou, é ter um parque linear. E, enquanto parque, nós ouvimos quais seriam os equipamentos que a comunidade demanda, aquilo que falta. Então, a gente fez aquilo que eles demandaram: quadra de esporte, área para ciclovia, para cooper, banheiros”, explicou.