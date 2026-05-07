TRANSPORTE

Ticket, salário e redução de jornada: as reivindicações dos rodoviários com paralisação em Salvador

Categoria afirma que negociações com empresários não avançaram após quatro rodadas

Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08:07

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A mobilização dos rodoviários que provocou atraso na saída de ônibus de pelo menos seis garagens de Salvador na manhã desta quinta-feira (7) faz parte da campanha salarial da categoria. A ação afetou diversas linhas que circulam pela capital baiana, principalmente em bairros das regiões do centro e do subúrbio.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, metade da frota só deixou as garagens após as 8h, o que gerou impactos no transporte público logo nas primeiras horas do dia. De acordo com a entidade, os trabalhadores já participaram de quatro reuniões de negociação e não houve avanço nas principais reivindicações apresentadas pela categoria.

Quais os bairros afetados pelo atraso? 1 de 6

Entre os pedidos estão reajuste salarial e aumento do ticket alimentação em 5% acima da inflação. Os rodoviários também defendem a implantação da jornada de seis horas, além do fim das cargas horárias consideradas excessivas, sobretudo aos finais de semana. A categoria ainda cobra correção imediata das escalas de trabalho e melhores condições para os profissionais que atuam diariamente no sistema de transporte coletivo da cidade.

A paralisação atingiu linhas que operam em bairros como IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Cosme de Farias, Brotas, Ribeira, Barbalho e Fazenda Garcia, além de itinerários que atendem as estações da Lapa e Acesso Norte.