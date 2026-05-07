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Ticket, salário e redução de jornada: as reivindicações dos rodoviários com paralisação em Salvador

Categoria afirma que negociações com empresários não avançaram após quatro rodadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08:07

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A mobilização dos rodoviários que provocou atraso na saída de ônibus de pelo menos seis garagens de Salvador na manhã desta quinta-feira (7) faz parte da campanha salarial da categoria. A ação afetou diversas linhas que circulam pela capital baiana, principalmente em bairros das regiões do centro e do subúrbio.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, metade da frota só deixou as garagens após as 8h, o que gerou impactos no transporte público logo nas primeiras horas do dia. De acordo com a entidade, os trabalhadores já participaram de quatro reuniões de negociação e não houve avanço nas principais reivindicações apresentadas pela categoria.

Quais os bairros afetados pelo atraso?

As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação
OT Trans IAPI Pero Vaz - Linhas 0431 e 0417Linhas da Estação da Lapa Linhas da Estação Acesso Norte    por Betto Jr./ Secom PMS
Linhas da Estação Acesso Norte Linha 0310 - Barroquinha x Aeroporto Linha 0145 - Praia do Flamengo x LapaCabula VISussuarana    por Divulgação
Linha 1133 - Estação Acesso Norte x Pernambués Fazenda Grande do Retiro   por Bruno Concha / Secom PMS
Consórcio Plataforma Linha 0349 Marechal Rondon x Brotas Conjunto Pirajá Pirajá Rua Nova e Rua Velha  por Reprodçãu / TV Bahia
Linha 0530 - Cosme de Farias x Lapa via Engenho Velho de Brotas Linha 0503 - Brotas x LapaLinha 0221 - Ribeira x Barbalho / Fazenda GarciaLinhas da Ribeira por Bruno Concha / Secom PMS
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As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação

Entre os pedidos estão reajuste salarial e aumento do ticket alimentação em 5% acima da inflação. Os rodoviários também defendem a implantação da jornada de seis horas, além do fim das cargas horárias consideradas excessivas, sobretudo aos finais de semana. A categoria ainda cobra correção imediata das escalas de trabalho e melhores condições para os profissionais que atuam diariamente no sistema de transporte coletivo da cidade.

A paralisação atingiu linhas que operam em bairros como IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Cosme de Farias, Brotas, Ribeira, Barbalho e Fazenda Garcia, além de itinerários que atendem as estações da Lapa e Acesso Norte.

Entre as linhas afetadas estão a 0431 e a 0417, que circulam entre IAPI e Pero Vaz; a 0310, no trajeto Barroquinha x Aeroporto; a 0145, entre Praia do Flamengo e Lapa; a 1133, ligando a Estação Acesso Norte a Pernambués; e a 0349, que faz o percurso entre Marechal Rondon e Brotas.

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Tags:

Salvador Ônibus Paralisação Rodoviário

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