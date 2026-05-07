CAOS

Pontos de ônibus ficam lotados em dia de chuva e atraso dos rodoviários em Salvador

Categoria liberou saída de apenas 50% dos ônibus das garagens na manhã desta quinta (7)

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:37

Estação da Lapa está cheia Crédito: Leitor CORREIO

Diversos pontos de ônibus em Salvador estão lotados na manhã desta quinta-feira (7) por conta do atraso de 50% da frota, em protesto realizado pelos rodoviários. “Eu tô no ponto desde 4h da manhã. Já chorei tanto, a ansiedade atacou. Estou com uma dor no pescoço que não aguento mais, mas tô aqui no ponto”, reclamou uma passageira.

Os passageiros ainda reclamam que, por causa da alta demanda e do dia de chuva, os valores das corridas por aplicativo estão elevados. “No mínimo 1 km ficando quase R$ 50”, reclamou um leitor.

A mobilização dos rodoviários impacta linhas que circulam por bairros como IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Brotas, Ribeira e regiões atendidas pelas estações da Lapa e Acesso Norte.

Quais os bairros afetados pelo atraso? 1 de 6

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, 50% da frota só deve deixar as garagens após as 8h. O movimento ocorre em meio à campanha salarial da categoria.

Entre as garagens afetadas estão a G5, em Caminho de Areia, e a G2, em Pirajá, ambas do Consórcio Plataforma. Já pela OT Trans, o movimento atinge as garagens G3, em Campinas de Pirajá, e G2, na região de San Martin. A garagem do BRT também integra a paralisação.

Com isso, diversos bairros e linhas devem ser impactados ao longo da manhã. Entre eles estão IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Conjunto Pirajá, Pirajá Rua Nova e Rua Velha, Cosme de Farias, Engenho Velho de Brotas, Brotas, Ribeira, Barbalho, Fazenda Garcia, além de linhas que atendem as estações da Lapa e Acesso Norte.

Também estão entre as linhas afetadas a 0431 e 0417, que atendem IAPI e Pero Vaz; a 0310, que faz o trajeto Barroquinha x Aeroporto; a 0145, entre Praia do Flamengo e Lapa; a 1133, que liga a Estação Acesso Norte a Pernambués; e a 0349, entre Marechal Rondon e Brotas.

De acordo com o sindicato, a categoria já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação. Entre os principais pedidos estão reajuste salarial e aumento do ticket em 5% acima da inflação.