ÔNIBUS

Em protesto, rodoviários atrasam saída de 50% da frota em Salvador

Previsão é que ônibus só saiam das garagens depois das 8h

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:36

Ônibus do BRT Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia anunciou que vai atrasar a saída de 50% da frota de ônibus das garagens de Salvador na manhã desta quinta-feira (7). A previsão é que os coletivos só circulem a partir das 8h.

A mobilização ocorre em meio à campanha salarial. “Queremos negociação! Os trabalhadores querem ouvir propostas concretas. Caso continuem ignorando a nossa pauta, a categoria já avisou: estamos preparados para uma greve geral por tempo indeterminado”, declarou a entidade.

Quais os bairros afetados pelo atraso? 1 de 5

De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até o momento. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.

Como parte do movimento, na terça-feira (5), os rodoviários realizaram a “Operação Tartaruga”, que prevê que todos os ônibus circulem pela faixa da direita e realizem paradas em todos os pontos ao longo do itinerário. A ação terminou às 11h e teve impactos no fluxo de veículos.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que as equipes de fiscalização estarão acompanhando a manifestação dos rodoviários nas garagens das concessionárias. Os agentes irão avaliar o cenário e, caso haja a necessidade, farão o remanejamento de veículos para atender as linhas afetadas.

"A pasta tem dialogado com as partes e espera que haja uma mediação da superintendência regional do trabalho para avançar na construção de um entendimento entre empresários e rodoviários sem prejuízo à população", afirmou.