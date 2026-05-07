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'Capital do Diamante' na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

Município baiano marcou 15,7°C

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 15,7°C nesta quarta-feira (6).

Além de Lençóis, outras cidades baianas também aparecem entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste, registrou 15,8°C em uma estação meteorológica e 16,1°C em outra. Já Correntina, no oeste, marcou 16,2°C.

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