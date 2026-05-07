'Capital do Diamante' na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:00
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 15,7°C nesta quarta-feira (6).
Além de Lençóis, outras cidades baianas também aparecem entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste, registrou 15,8°C em uma estação meteorológica e 16,1°C em outra. Já Correntina, no oeste, marcou 16,2°C.
Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes
Os dados integram o monitoramento das menores temperaturas registradas em 24 horas pelo Inmet. As informações são observadas e registradas às 12 UTC, equivalente às 9h no horário de Brasília.