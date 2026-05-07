Comando Vermelho é alvo de operação da polícia no Nordeste de Amaralina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:50
A facção Comando Vermelho é alvo da Operação Swell, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (7). A ação tem como principal objetivo combater uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e crimes relacionados.
As investigações apontam que o grupo possui atuação na região, com o uso de violência e intimidação. A ofensiva tem como foco estratégico o enfraquecimento dos núcleos operacional e financeiro da organização criminosa, com base em um robusto conjunto probatório reunido ao longo das apurações.
Veja ação policial no Nordeste de Amaralina
No âmbito das medidas cautelares patrimoniais, a autoridade policial representou pelo bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados, requerendo o limite de até R$ 1 milhão por CPF e R$ 10 milhões por CNPJ.
Também serão cumpridos mandados judiciais fora da Bahia, em razão da atuação interestadual do grupo investigado, ampliando o alcance das medidas e a efetividade das ações de combate ao crime organizado.
A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD), integra a RENOCRIM – Fase 1 (Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas) e reúne mais de 150 policiais civis, mobilizados de forma coordenada para o cumprimento das medidas judiciais e o avanço das investigações.
A Operação Swell conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia, entre elas o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), o Departamento de Investigações Criminais (DEIC), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além de equipes do interior do estado, especialmente do município de Santo Antônio de Jesus.