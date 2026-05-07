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Comando Vermelho é alvo de operação da polícia no Nordeste de Amaralina

Ação mira núcleos operacional e financeiro de grupo investigado por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:50

Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina Crédito: Divulgação/ Ascom-PCBA

A facção Comando Vermelho é alvo da Operação Swell, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (7). A ação tem como principal objetivo combater uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e crimes relacionados.

As investigações apontam que o grupo possui atuação na região, com o uso de violência e intimidação. A ofensiva tem como foco estratégico o enfraquecimento dos núcleos operacional e financeiro da organização criminosa, com base em um robusto conjunto probatório reunido ao longo das apurações.

Veja ação policial no Nordeste de Amaralina

Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA

No âmbito das medidas cautelares patrimoniais, a autoridade policial representou pelo bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados, requerendo o limite de até R$ 1 milhão por CPF e R$ 10 milhões por CNPJ.

Também serão cumpridos mandados judiciais fora da Bahia, em razão da atuação interestadual do grupo investigado, ampliando o alcance das medidas e a efetividade das ações de combate ao crime organizado.

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A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD), integra a RENOCRIM – Fase 1 (Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas) e reúne mais de 150 policiais civis, mobilizados de forma coordenada para o cumprimento das medidas judiciais e o avanço das investigações.

A Operação Swell conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia, entre elas o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), o Departamento de Investigações Criminais (DEIC), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), além de equipes do interior do estado, especialmente do município de Santo Antônio de Jesus.

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Comando Vermelho

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