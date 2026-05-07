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Serviço volta ao normal: rodoviários liberam saída total da frota após ação em Salvador

Cerca de 50% dos ônibus da capital baiana só saíram das garagens após as 8h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 08:05

ônibus salvador
Rodoviários liberam saída total da frota após ação em Salvador Crédito: Divulgação

Os rodoviários de Salvador liberaram a saída integral da frota na manhã desta quinta-feira (7). A medida ocorre após a categoria atrasar a circulação de 50% dos coletivos da capital baiana desde o início da manhã até cerca de 8h. A mobilização, realizada em forma de protesto, gerou lotação em diversas estações da cidade.

A mobilização ocorre em meio à campanha salarial. “Queremos negociação! Os trabalhadores querem ouvir propostas concretas. Caso continuem ignorando a nossa pauta, a categoria já avisou: estamos preparados para uma greve geral por tempo indeterminado”, declarou a entidade.

Quais os bairros afetados pelo atraso?

As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação
OT Trans IAPI Pero Vaz - Linhas 0431 e 0417Linhas da Estação da Lapa Linhas da Estação Acesso Norte    por Betto Jr./ Secom PMS
Linhas da Estação Acesso Norte Linha 0310 - Barroquinha x Aeroporto Linha 0145 - Praia do Flamengo x LapaCabula VISussuarana    por Divulgação
Linha 1133 - Estação Acesso Norte x Pernambués Fazenda Grande do Retiro   por Bruno Concha / Secom PMS
Consórcio Plataforma Linha 0349 Marechal Rondon x Brotas Conjunto Pirajá Pirajá Rua Nova e Rua Velha  por Reprodçãu / TV Bahia
Linha 0530 - Cosme de Farias x Lapa via Engenho Velho de Brotas Linha 0503 - Brotas x LapaLinha 0221 - Ribeira x Barbalho / Fazenda GarciaLinhas da Ribeira por Bruno Concha / Secom PMS
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As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação

De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até o momento. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.

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Como parte do movimento, na terça-feira (5), os rodoviários realizaram a “Operação Tartaruga”, que prevê que todos os ônibus circulem pela faixa da direita e realizem paradas em todos os pontos ao longo do itinerário. A ação terminou às 11h e teve impactos no fluxo de veículos.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que as equipes de fiscalização acompanharam a manifestação dos rodoviários nas garagens das concessionárias. Os agentes avaliaram o cenário e poderiam realizar o remanejamento de veículos para atender as linhas afetadas.

“A pasta tem dialogado com as partes e espera que haja uma mediação da Superintendência Regional do Trabalho para avançar na construção de um entendimento entre empresários e rodoviários sem prejuízo à população”, afirmou.

A Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador (Integra) declarou que vai solicitar ressarcimento pelos prejuízos causados.

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Ônibus

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