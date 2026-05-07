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Saiba os bairros de Salvador afetados pelo atraso dos rodoviários nesta quinta (7)

Paralisação ocorre em seis garagens da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:17

ônibus em Salvador
ônibus em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

atraso na saída dos ônibus em Salvador afeta pelo menos seis garagens na manhã desta quinta-feira (7). A mobilização dos rodoviários impacta linhas que circulam por bairros como IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Brotas, Ribeira e regiões atendidas pelas estações da Lapa e Acesso Norte.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, 50% da frota só deve deixar as garagens após as 8h. O movimento ocorre em meio à campanha salarial da categoria.

Quais os bairros afetados pelo atraso?

As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação
OT Trans IAPI Pero Vaz - Linhas 0431 e 0417Linhas da Estação da Lapa Linhas da Estação Acesso Norte    por Betto Jr./ Secom PMS
Linhas da Estação Acesso Norte Linha 0310 - Barroquinha x Aeroporto Linha 0145 - Praia do Flamengo x LapaCabula VISussuarana    por Divulgação
Linha 1133 - Estação Acesso Norte x Pernambués Fazenda Grande do Retiro   por Bruno Concha / Secom PMS
Consórcio Plataforma Linha 0349 Marechal Rondon x Brotas Conjunto Pirajá Pirajá Rua Nova e Rua Velha  por Reprodçãu / TV Bahia
Linha 0530 - Cosme de Farias x Lapa via Engenho Velho de Brotas Linha 0503 - Brotas x LapaLinha 0221 - Ribeira x Barbalho / Fazenda GarciaLinhas da Ribeira por Bruno Concha / Secom PMS
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As garagens com atraso são: Consórcio Plataforma G5 - Caminho de AreiaG2 - Pirajá OT TransG3 - Campinas de Pirajá G2 - San Martin Garagem do BRT por Divulgação

Também devem ser impactadas linhas que circulam por Conjunto Pirajá, Pirajá Rua Nova e Rua Velha, Cosme de Farias, Engenho Velho de Brotas, Barbalho, Fazenda Garcia e Ribeira.

De acordo com o sindicato, a categoria já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação. Entre os principais pedidos estão reajuste salarial e aumento do ticket em 5% acima da inflação.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que equipes de fiscalização acompanham a manifestação nas garagens e poderão realizar remanejamento de veículos para minimizar os impactos à população.

Tags:

Ônibus Rodoviário

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