FROTA REDUZIDA

Saiba os bairros de Salvador afetados pelo atraso dos rodoviários nesta quinta (7)

Paralisação ocorre em seis garagens da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:17

ônibus em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O atraso na saída dos ônibus em Salvador afeta pelo menos seis garagens na manhã desta quinta-feira (7). A mobilização dos rodoviários impacta linhas que circulam por bairros como IAPI, Pero Vaz, Cabula VI, Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Brotas, Ribeira e regiões atendidas pelas estações da Lapa e Acesso Norte.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, 50% da frota só deve deixar as garagens após as 8h. O movimento ocorre em meio à campanha salarial da categoria.

Quais os bairros afetados pelo atraso? 1 de 6

Também devem ser impactadas linhas que circulam por Conjunto Pirajá, Pirajá Rua Nova e Rua Velha, Cosme de Farias, Engenho Velho de Brotas, Barbalho, Fazenda Garcia e Ribeira.

De acordo com o sindicato, a categoria já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação. Entre os principais pedidos estão reajuste salarial e aumento do ticket em 5% acima da inflação.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.